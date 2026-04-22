Jean-Michel Jarre: "La IA generará el hip-hop, el rock y el tecno del mañana"

Jean-Michel Jarre (Lyon, 1948), pionero de la música electrónica, que actuará en València el próximo 8 de julio en Marina Nord dentro del festival Far, considera que la Inteligencia Artificial (IA) "generará el hip-hop, el rock y el tecno del mañana", del mismo modo que "la electricidad hizo posible" que nacieran esos géneros.

El músico lanza esa reflexión con motivo del Festival Internacional de Películas hechas con IA 'WAIFF', que este año celebra en Cannes su segunda edición, y en el que ejerce de embajador. La "revolución tecnológica de la IA" sigue a "la analógica y la digital", constata. "Es por la electricidad que tenemos a Jimi Hendrix, a Bad Bunny o a Rosalía, y es porque tenemos la IA que inventaremos los géneros musicales del mañana", opina el compositor, intérprete y productor discográfico francés. Y añade que "la tecnología siempre ha dictado el estilo" y que, sin haber inventado el violín, "no se habría tenido a Vivaldi".

Preguntado por las cuestiones éticas que acarrea el uso de esta tecnología de aplicarse a gran escala, como la potencial sustitución de mano de obra, Jarre estima que "se confunde la herramienta con su uso" y que "todo depende de qué se haga con ella".

"La IA es el pincel 3.0. Y con un pincel uno puede embarrar un lienzo, hacer una obra maestra o no hacer nada, pero esto no dependerá del pincel: dependerá de quién lo tenga", subraya uno de los pioneros de los géneros electrónico, 'ambient' y 'new age'.

En lo que respecta al consumo de grandes cantidades de agua, un efecto colateral de emplear la IA, el compositor considera que "cuando una tecnología aún está naciendo es torpe" y "eso incluye los recursos que utiliza".

Jarre lanzó en 2019 una aplicación móvil que emplea la IA para reproducir música electrónica e imágenes indefinidamente, llamada EoN, pero aún no ha publicado ninguna canción con esta herramienta, que ha implementado en el proceso creativo de su "próximo proyecto".

La IA es una "musa" y una "herramienta"

"La IA es para mí una musa; es una colaboradora con la que puedo establecer una conexión, una complicidad. Al mismo tiempo, es una herramienta con la que puedo volverme el curador de mi propia obra, porque deja de ser una relación individual entre mi idea y mi cerebro", detalla el artista. Sin embargo, Jarre califica el mundo que rodea a esta tecnología de "Salvaje Oeste" y afirma que "es urgente establecer una serie de reglas en materia de propiedad intelectual".

"En un momento dado deberemos sentarnos todos en una mesa y establecer un acuerdo comercial en el mundo de la creación (...) para poder repartirnos este pastel digital", añade.

Como embajador del festival WAIFF, el músico participó este martes en una conferencia centrada en el uso de la IA en la creación artística y actuó en un concierto de música electrónica con visuales también creados mediante IA.

Además, Jarre entregará este miércoles el premio a mejor banda sonora hecha con IA, uno de los muchos galardones que el WAIFF entregará entre candidatos de todo el mundo, y cuya mayor distinción se reserva a la mejor película creada con esta herramienta.

La música y la IA también se encontraron en el festival con una actuación de la orquesta filarmónica de Seúl (Corea del sur), que cerraron la jornada del martes con una base rítmica e imágenes generadas artificialmente.

Jean-Michel Jarre es considerado uno de los compositores de música electrónica más importantes de la historia, conocido internacionalmente por su álbum 'Oxygène' (1974), que asentó las bases del género en su forma actual.

Este verano iniciará una gira que le llevará a España en julio, con actuaciones previstas en Madrid los días 3 y 10 de dicho mes, en Ibiza el día 5, en València el 8 y en Marbella el 13.