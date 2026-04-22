Un show con 1.200 drones recreará en el cielo de Cheste el universo Harry Potter
El espectáculo tendrá lugar en el Circuit Ricardo Tormo
Warner Bros. Discovery Global Experiences y Fever llevará su espectáculo de drones 'DroneArt Show: Harry Potter' a Valencia como parte de su gira internacional que dará comienzo en 2026 junto a las celebraciones del 25 aniversario.
El show tendrá lugar en el Circuit Ricardo Tormode la localidad de Cheste y combinará coreografías avanzadas de drones con la música inolvidable y los momentos icónicos de la saga cinematográfica. Serán 1.200 drones iluminados los que recorrerán el cielo nocturno.
Al caer la noche, el público "será testigo de la actuación de un violinista en directo y de un impresionante lienzo de luz, mientras momentos memorables de las películas cobran vida a través de espectaculares formaciones aéreas acompañadas de la banda sonora y diálogos originales de la saga", explica la organización en un comunicado.
Los asistentes también llevarán pulseras LED que les permitirán interactuar aún más con la magia del espectáculo.
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