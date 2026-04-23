Clubes de lectura: Calma y socialización con la mujer como protagonista

Que la lectura es una afición al alza no admite discusión. Dos de cada tres valencianos, según los últimos datos del 'Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros', apuestan en su tiempo libre por abrir las páginas de una novela, encender su libro electrónico o escuchar como esas palabras se recitan a su oído. Una tendencia de crecimiento que tiene en la mujer unos índices superiores, situándose casi 13 puntos por encima del registro de los hombres y, además, leyendo de media hasta 12 ejemplares diferentes cada año frente a los 10 de ellos. No obstante, el disfrute de esta afición ha dejado de ser una acción únicamente vinculada a la soledad. Más bien todo lo contrario. Y es que un espacio como los clubes de lectura son hoy un lugar en auge, con la mirada femenina como ineludible protagonista.

Así lo reconoce a este diario Pau Pertegaz, director de la Fira del Llibre de València, quien destaca como estos encuentros "están funcionando súper bien en las librerías y cada vez hay más". Pese a no contar con registros concretos a nivel valenciano sobre su expansión -como si hay en enclaves como las bibliotecas gestionadas por la Comunidad de Madrid, donde según explica EFE el número de participantes en este tipo de encuentros se ha elevado un 41 % desde 2019- , sí hay "muchísima participación y sé que están muy feminizados", resume sobre algunas de las claves de este 'boom' que bebe de factores como la búsqueda de desconexión como antídoto ante la veloz rutina, el intercambio de opiniones -y libros- o, simplemente, ese encuentro "cara a cara" a través de una afición sana.

Cada vez más interesados

Es lo que ha podido ver Majo Gracià en el poco tiempo que lleva organizando -como propietaria de la Librería Terramar del Canyamelar- uno de esos cada vez más numerosos clubes de lectura. Una actividad que en su caso se ha centrado en el ensayo, aunque también han tocado recientemente la narrativa. "Llevamos solo cuatro o cinco sesiones, porque las hacemos una vez al mes, pero cada vez me pregunta más la gente por él", explica sobre una cita literaria que, aunque no la lleva por completo ella -la programación y las lecturas escogidas la elabora junto a la arquitecta Míriam Bermejo-, sí ha podido ver como ya cuenta con un "grupo estable al que se va añadiendo gente". Tanto que pese a su corta trayectoria, este ya suele tener a 15 lectores 'reclutados'.

Entre ellos, Gracià destaca la "variedad de edades" de los participantes, algo "muy enriquecedor, porque te encuentras un feedback muy bueno" y, también, una circunstancia que "nos ha llamado la atención" y es la presencia casi 50 a 50, de hombres y mujeres en el club. "En la librería en la que estaba antes llevaba un club que era solo de mujeres y en el de Míriam, también había más. Pero aquí nos ha sorprendido, porque hay muchos hombres", enfatiza sobre unos encuentros en los que han tratado o van a indagar en temáticas que van desde la ciencia al duelo, pasando por la naturaleza.

Pero ese acto de compartir leyendo también encuentra ejemplos más consolidados y exclusivamente femeninos -pese a no buscarlo inicialmente-. Tras casi seis años de vida eso es lo que identifica a 'El club de las 12', el encuentro que cada mes reúne a once mujeres lectoras -el nombre viene por la hora a la que quedan el último domingo de cada mes, las 12 de la mañana- en un hotel de Elx. La idea, sin embargo, no fue planeada, sino que surgió cuando una aficionada a la lectura como Esther Guilabert se fijó en quién comentaba las publicaciones sobre libros que compartía en sus redes sociales.

'El club de las 12', tras uno de sus encuentros. / Levante-EMV

"Nuestro refugio"

"Me di cuenta que eran amigas mías muy diversas. Las junté un día sin pretensiones y funcionó fenomenal. Hicimos tanto 'match' que no ha hecho falta nada más", recuerda sobre el origen del club que engloba varias generaciones entre sus filas y que funciona de manera muy sencilla. "Una propone un libro cada mes y es la que lleva el almuerzo, pero al final se convierte en un momento en el que también compartimos risas", destaca sobre un espacio por el que ya han pasado decenas de libros y que reconoce que es "nuestro refugio, el sitio donde dejamos todo lo demás a un lado" y con el que "lees cosas que por ti sola no hubieras elegido, que es una de las cosas que agradeces también".

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Y es que esa opción de descubrir nuevas lecturas o de una socialización más allá de las páginas son algunos de los motivos que 'enganchan' a estos clubes. También, complementa Gracià, el llenar esa "necesidad de hacer relaciones, de ese cara a cara, del contacto humano" o tener la oportunidad -en un enclave como el que acoge a Terramar- de "conocer a gente del barrio y tener tu punto de reunión". Una afición convertida cada vez más en pasión compartida.