La Nau recibe su Sello de Patrimonio Europeo en Bruselas

El Centre Cultural La Nau ya tiene el Sello de Patrimonio Europeo. Casi dos meses después de que se conociera que la institución valenciana -con más de medio milenio de historia- se convertía en el primer enclave de la Comunitat en obtener este reconocimiento de manos la Comisión Europea, ha sido este jueves cuando la institución de la Universitat de València (UV) ha recibido oficialmente este honor en una ceremonia celebrada en el Museo de Arte e Historia de Bruselas. Un reconocimiento que llega, según se explicó ya en febrero, gracias a su "papel estratégico en conectar la comunidad universitaria y el territorio con la dimensión europea a través de su patrimonio, su historia y las actividades culturales y educativas que promueve".

67 sitios

Además, su valoración la sitúa en un escenario "de excepcionalidad internacional". No en vano, de los 67 sitios que han sido reconocidos desde 2013 en toda Europa, únicamente cinco están vinculados a universidades o a instituciones de educación superior, siendo La Nau por tanto el quinto de esta lista y el único lugar universitario español distinguido. Antes, ese honor correspondió a la Biblioteca General de la Universidad de Coimbra (Portugal), el Conjunto Histórico de la Universidad de Tartu (Estonia), el Campus Seminaarinmäki (Finlandia) y la Academia de Música Liszt Ferenc (Hungría).

Además, es la única institución valenciana que ha recibido hasta ahora este sello, situándose a nivel nacional solo por detrás del Archivo de la Corona de Aragón, la Residencia de Estudiantes de Madrid, el parque minero de Almadén y el monasterio de Yuste, que ya lo tenían. La misma, este 2026 cumple 527 años de historia, lo que la convierte en una de las universidades más antiguas de España y Europa, un lugar que "simboliza el humanismo del siglo XVI" y por el que han pasado figuras destacadas como Joan Lluís Vives.

El claustro del Centre Cultural La Nau, que ha recibido el Sello de Patrimonio Europeo. / UV

Representación

Según han explicado desde la UV, la delegación que ha acudido a Bruselas ha estado encabezada por Albert Moncusí, vicerrector de Cultura, Esports i Vincle; Marisa Vázquez de Ágredos, directora de Patrimonio Cultural de la UV y Ester Alba, responsables del proyecto de candidatura. Por parte de la Generalitat han asistido la consellera Carmen Ortí y la secretaria autonómica Marta Alonso. La representación del Ministerio ha contado con María Agúndez, subdirectora general; Sergio Ortega, jefe de servicio de programas europeos y Margarita Cruz, técnica de gestión, una "presencia conjunta para evidenciar la colaboración institucional de las distintas instituciones en la candidatura presentada ante Europa".

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Vázquez de Ágredos ha sido la encargada de intervenir y celebrar un reconocimiento -para un conjunto que es Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1981que impulsa el papel cultural y humanista de la Universitat de València y abre una nueva etapa de colaboración europea". La candidatura de La Nau, evaluada desde marzo de 2025, sobresalió por su capacidad para "conectar a la comunidad universitaria con la dimensión europea a través de su historia, la figura de Joan Lluís Vives y una amplia línea de programación cultural y proyectos dedicados a defender los valores europeos".