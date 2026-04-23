'Nuevos vicios' cierra gira en València y prepara su primer LP

El Palau Alameda de Valencia acogerá este jueves 23 de abril el último concierto de la gira de presentación de Nuevos Vicios, uno de los grupos revelación valencianos del indie rock que utlima el lanzamiento de su LP.

Con sólo siete pistas disponibles exclusivamente en plataformas digitales, este trio valenciano irrumpió con fuerza en 2025 como banda emergente en el panorama nacional, y este año aparecen en los carteles de los principales festivales de 2026, con una primera parada como invitados en el Sonorama.

Pablo (voz y guitarra), Samuel (guitarra y voz), y Luis (batería), acompañados al bajo por Azael, se definen como "una banda de indi-rock con corazón de Pop", porque envuelven melodías sencillas y estribillos pegadizos con un sonido crudo y ensordecedor que recuerda a las primeras bandas del indie español y el sonido grunge de los noventa.

Tienen como referencia, entre otros, a grupos contemporáneos como La Paloma, Cora Yako o El Mató a un Policía Motorizado, pero es evidente que su base parte de Los Planetas, Nirvana o los Foo Fighters por la instrumentación y la energía arrolladora de sus directos.

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Nuevos Vicios estarán teloneados por los madrileños Fontán, un dúo formado en 2020 por Samu y Carlos, que grabaron en 2022 su primer EP 'Viaje Pendular', con la solvencia sonora de Isaac Rico de Sexy Zebras, Rufus T.Firefly o Rozalén.