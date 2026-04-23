De la Bad Gyal 'más cara' al diálogo contemporáneo de Miró: Qué hacer en València del 24 al 30 de abril

València apura los últimos compases de un ya caluroso mes de abril con una amplia variedad de planes con los que disfrutar de su vibrante vida cultural, que se mueve entre música, museos y artes escénicas y que cada semana recopila Levante-EMV.

Los mejores planes con música

'Bad Gyal Tour 2026'. Roig Arena. 26 de abril. La artista catalana llega al recinto valenciano con su segundo álbum de estudio, 'Más cara', que presenta con su gira -Más Cara Tour- que comenzó en marzo en Barcelona. Fiesta y conexión con el público son las señas de identidad de una actuación en la que Bad Gyal promete brillar con sus bailes y energía sobre el escenario. Eso sí, aunque su nuevo disco será el protagonista, éxitos como 'Chulo pt.2', 'Blin Blin' y 'Flow 2000' también prometen sonar en el Roig Arena.

'10 años sin Bowie - Homenaje a David Bowie'. Auditorio Roig Arena. 30 de abril. 'Space Oddity', 'Let's Dance', 'Heroes' o 'Starman'. La lista de exitazos que dejó David Bowie a su paso está fuera de cualquier duda. El próximo jueves, homenajeando la primera década desde la muerte de este artista innovador clave para la música contemporánea, reconocidos músicos valencianos se unirán para ofrecer "un concierto homenaje único" en el Roig Arena.

Un homenaje a David Bowie llega el jueves 30 al Roig Arena. / Roig Arena

'Festival Grunge'. Sala Moon. 25 de abril. La música es nostalgia, recuerdos, momentos. Una idiosincrasia que, para aquellos amantes del rock alternativo, tendrá una cita ineludible este sábado en la Sala Moon. Porque este enclave será el lugar en el que se realice el mayor homenaje al grunge con algunas de las mejores bandas tributo de grupos como Nirvana, Foo Fighters o Alice in Chains.

Festival Grunge que llegará a la Sala Moon. / Sala Moon

Así respiran los teatros

Terror, humor, música y drama. El teatro tiene mil caras y he aquí una pequeña selección de ellas.

Teatro Olympia

Mamma mia!: Hasta el 28 de junio. Uno de los musicales internacionales más populares ya está brillando en València con 23 grandes éxitos de ABBA -desde 'Dancing Queen' a 'Gimme Gimme Gimme', 'Chiquitita' o 'The Winner Takes It All', entre otros- como sonido emblemático. Un homenaje a las madres y a sus hijas, al amor y a los viejos amigos. Ha sido galardonada como Mejor Coreografía por los Premios Teatro Musical.

Teatro Talia

'Quieres pecar conmigo'. Desde el 22 de abril al 3 de mayo. "Paz y Mónica, dos solteras treintañeras en paro que comparten piso, tienen un gran problema: viven a todo trapo y no llegan a final de mes. Para cuadrar sus cuentas trazan un plan que las llevarán a mentir, engañar y pecar. Sobre todo, pecar.". Una comedia llena de humor y carcajadas para pecadores.

'Guelmi. Del Revés'. 25 de abril. Después del éxito de 'Poca Vergüenza' su primer show en directo, Guelmi regresa ahora al Talia con su nuevo espectáculo 'Del Revés'. "Desde bien pequeñito, nuestro protagonista siempre ha sido "el raro", siempre ha sentido ir 'Del Revés'... (Hasta su nombre lo está). Tras su segundo año sin pisar la aceituna, y ya independizado (con la novia...) Guelmi reflexiona, a su manera, sobre la realidad en la que vivimos. Anécdotas reales, consejos conyugales, música y alguna que otra sorpresa que harán que acabes... 'Del Revés'", reza su sinopsis.

Guelmi, en el Talia. / Talia

Tablao Flamenco. Todos los jueves. Cada semana, las tablas del Talia se convierten en catedral del flamenco en València.

La Rambleta

'Los cuernos de Don Friolera'. 25 de abril. La obra de Valle-Inclán vuelve a los escenarios adaptada por Ainhoa Amestoy para mostrar su ironía, su humor ácido y como "la obsesión, los celos y el juicio social llevados al extremo en un relato inolvidable". Sinopsis: "Don Friolera, un militar preocupado por la reputación y la disciplina, empieza a sospechar que su esposa, Doña Loreta, le es infiel con Pachequín, el barbero. Estas conjeturas surgen tras la llegada de una nota anónima, y los posteriores rumores e insinuaciones de sus vecinos y conocidos. La supuesta infidelidad de Doña Loreta se convierte en una obsesión para Don Friolera, el cual trama una radical venganza para restaurar su dignidad".

'Los cuernos de Don Friolera', de Valle-Inclán, se 'citan' en La Rambleta. / La Rambleta

Teatro Rialto

'El dragón de oro'. 25 y 26 de abril. Una obra trágica y contemporánea que aborda temas como la inmigración ilegal o la prostitución forzada. Creada con un tono grotesco por Roland Schimmelpfennig, se presenta con un humor fino y, uniendo fantasía y realidad. Sobre el escenario, cinco actores enfrentarán el reto de interpretar 17 personajes, en 48 escenas de ritmo frenético.

'El dragón de oro' llega al Rialto. / Rialto

Principal

'La última noche con mi hermano'. 25 y 26 de abril. Premio Nacional de Literatura Dramática 2017 y creada por Alfredo Sanzol, esta es la historia de Nagore "una mujer a la que diagnostican un cáncer, y su hermano Alberto, un hombre que no acepta la enfermedad de su hermana y que tendrá que aprender a aceptar su muerte. Alberto y Ainhoa tienen dos hijos Nahia y Oier, y Ainhoa tiene un hermano, Claudio. Esta es una familia de tres parejas de hermanos con vivencias muy diferentes sobre la hermandad. Una familia en la que Nagore, la mujer que vive sola, es un eje esencial".

'La última noche con mi hermano', en el Teatro Principal de València. / Principal

MUSEOS

Los museos de la ciudad son tan variados como los intereses e inquietudes de sus visitantes. Algunos de ellos ya tienen la programación para las próximas semanas y que se prolongará hasta finales del mes de agosto.

Fundación Bancaja

'Compromiso con el arte. De Miró a Barceló' . Desde el 25 de abril al 6 de septiembre. Picasso, Kandinsky, Juan Gris, Georges Braque, Sean Scully, Giorgio de Chirico, Cristina Iglesias, Eduardo Chillida, Joan Miró, Miquel Barceló, Manolo Valdés, Carmen Calvo, Soledad Sevilla, Miquel Navarro, José María Yturralde, Carlos Alcolea, Urbano Lugrís, Antón Lamazares, Manolo Millares, Francisco Leiro o Menchu Lamas son algunos de los 60 artistas que estarán presentes en una de las muestras más ambiciosas de la Fundación Bancaja. De la mano de ABANCA, la institución valenciana presenta la exposición 'Compromiso con el arte. De Miró a Barceló', que reune una variedad de las obras de arte contemporáneas de ambas instituciones. La muestra, comisariada por Fernando Castro Flórez, planteará un diálogo entre ambas colecciones en un recorrido por la evolución del arte durante los siglos XX y XXI.

. Desde el 25 de abril al 6 de septiembre. Picasso, Kandinsky, Juan Gris, Georges Braque, Sean Scully, Giorgio de Chirico, Cristina Iglesias, Eduardo Chillida, Joan Miró, Miquel Barceló, Manolo Valdés, Carmen Calvo, Soledad Sevilla, Miquel Navarro, José María Yturralde, Carlos Alcolea, Urbano Lugrís, Antón Lamazares, Manolo Millares, Francisco Leiro o Menchu Lamas son algunos de los 60 artistas que estarán presentes en una de las muestras más ambiciosas de la Fundación Bancaja. De la mano de ABANCA, la institución valenciana presenta la exposición 'Compromiso con el arte. De Miró a Barceló', que reune una variedad de las obras de arte contemporáneas de ambas instituciones. La muestra, comisariada por Fernando Castro Flórez, planteará un diálogo entre ambas colecciones en un recorrido por la evolución del arte durante los siglos XX y XXI. 'Tàpies. Última década (2002-2012)'. Hasta el 30 de agosto. La muestra monográfica de Antoni Tàpies, uno de los grandes artistas españoles de la segunda mitad del siglo XX y hasta su muerte en 2012, profundizará en la última etapa de su trayectoria artística con obras especialmente representativas que revelan su esencia como artista. Su obra se incluye en numerosas colecciones públicas y privadas como la Tate Gallery en el Reino Unido, el MOMA en New York, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna en Roma, el Musée de Arte Moderne y el Centro Georges Pompidou en Paris, el Stedelijk Museum de Amsterdam, el Museo de Arte Contemporáneo de Los Angeles, entre otros.

La Fundación Bancaja inaugura la exposición 'Tàpies: Última década 2002-2012' / Daniel Tortajada

'Calo Carratalá. Todo lugar es provisional'. Hasta el 7 de junio. Una exposición que revisa la singular expresión del entorno natural de Calo Carratalá (Torrent, 1959) tras toda una trayectoria de más de 30 años trabajando en el ámbito del paisaje, que le ha convertido "en uno de los creadores actuales de referencia en el paisajismo contemporáneo español".

IVAM

'Tania Candiani. Radix'. Desde el 29 de abril hasta el 6 de septiembre. El proyecto de la artista magina un bioma ficticio habitado por entidades que oscilan entre lo científico y lo especulativo, entre lo observable y lo imaginado. "Se presenta como una instalación inmersiva concebida como un ecosistema híbrido, donde conviven plantas vivas, esculturas de vidrio soplado, organismos suspendidos, un raizotrón, proyecciones audiovisuales en diálogo cruzado y una composición sonora octofónica que envuelve el espacio".

Tania Candiani expondrá en el IVAM. / IVAM

'La mujer en la obra de Julio González'. Hasta el 28 de febrero de 2027. El tema de la mujer domina por completo la obra de Julio González. Esta selección sin precedentes de la colección del IVAM sobre el tema lo confirma. Retratos familiares o de mujeres de la vida moderna, desnudos académicos o abstractos, figuras reales o idealizadas, alegorías históricas y políticas: todos forman parte de su evolución estilística de las formas plenas a las vacías, de la figuración a la abstracción. Sus esculturas también están cargadas de significado. Reflejan la emancipación de las mujeres contemporáneas, su tránsito de la esfera privada a la pública, del silencio a la palabra.

El heredero de Julio González en el IVAM. / Miguel Ángel Montesinos

'Territorios en tránsito / Solo dúo : Anna Talens & Mar Guerrero'. Hasta el 28 de junio. Esta exposición propone pensar el mar no como un límite, sino como territorio: un cuerpo vivo, cambiante, donde la cartografía se disuelve y las fronteras no se trazan con líneas fijas, sino con corrientes, mareas y temporalidades. Más que horizonte líquido, el mar aparece como una geografía inestable, un espacio que no se pisa pero que sostiene la movilidad de cuerpos, memorias y materiales.

Parte de la exposición 'Territorios en tránsito'. / Juan García/IVAM

'El aura de una saga moderna: Ignacio, José y Marisa Pinazo'. Hasta el 7 de febrero de 2027. El gran maestro Ignacio Pinazo Camarlench (1849-1916) tuvo dos hijos que se dedicaron al arte, José e Ignacio Pinazo Martínez, el primero pintor y el segundo escultor, aunque también practicó la pintura y fue cantante. Aunque Ignacio Pinazo Martínez es un gran escultor, se ha optado ahora por mostrar la obra de Marisa Pinazo Mitjans (1912-1990), hija de José Pinazo Martínez (1879-1933), ya que es ella quien da continuidad al arte de la pintura dentro de la tercera generación.

Hasta el 7 de febrero de 2027. El gran maestro Ignacio Pinazo Camarlench (1849-1916) tuvo dos hijos que se dedicaron al arte, José e Ignacio Pinazo Martínez, el primero pintor y el segundo escultor, aunque también practicó la pintura y fue cantante. Aunque Ignacio Pinazo Martínez es un gran escultor, se ha optado ahora por mostrar la obra de Marisa Pinazo Mitjans (1912-1990), hija de José Pinazo Martínez (1879-1933), ya que es ella quien da continuidad al arte de la pintura dentro de la tercera generación. ‘A media lumbre’. Hasta el 14 de junio. La exposición reúne propuestas que, desde las prácticas artísticas contemporáneas, abren espacios hacia materiales que, hasta tiempos recientes, han permanecido jerarquizados dentro de perímetros subalternos: cerámica, barro, lana, textiles, bordados, esparto, palma, mimbre y otras fibras naturales.

Parte de la exposición 'A media lumbre' en el IVAM. / IVAM

Bellas Artes

'Tiempos modernos'. Hasta el 31 de mayo. Es una revisión crítica de la colección de pintura española contemporánea del Museo de Bellas Artes de València, centrada en el periodo comprendido entre las décadas de 1940 y 1970. Este arco cronológico, clave para comprender la modernización artística en la España que salía de la Guerra Civil, ha quedado tradicionalmente relegado en los discursos museísticos al situarse entre el arte clásico y las últimas tendencias de finales del siglo XX.

La exposición 'Tiempos Modernos'. / JM LOPEZ

CaixaForum

'Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas'. Hasta el 12 de octubre. La exposición en el Caixaforum, trazada en colaboración con el Victoria and Albert Museum, permite apreciar como la obra del Lewis Carroll y su Alicia se ha convertido en un fenómeno que ha alcanzado e impactado no solo en las pantallas, sino también en ámbitos como la gastronomía, la música, la moda o la fotografía, entre otros. Creatividad y curiosidad que queda reflejada a través de los 255 objetos y obras de arte.

"Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas" llega a CaixaForum València. / Celeste Martínez / Celeste Martínez

'Música y matemáticas, un viaje sonoro del caos al cosmos'. Hasta el 23 de agosto. Esta exposición brinda un viaje sonoro que, partiendo del silencio absoluto, indaga la sonoridad de la naturaleza: la música de la materia y las matemáticas que rigen los patrones musicales.

Uno de los 'vínculos' de Música y Matemáticas en la exposición del CaixaForum. / Fernando Bustamante

La Rambleta

'Trozos y Trazos'. Hasta el 8 de mayo. La Rambleta acoge una muestra muy íntima, construida con auténtica pasión y entrega, que refleja la diversidad de intereses y la libertad creativa de Quique Castellano. "Una exposición singular y, sin duda, bastante atípica dentro del panorama plástico valenciano, donde conviven pintura, collage, objeto y experimentación en un equilibrio tan personal como honesto".

'Trozos y Trazos' de Quique Castellano. / La Rambleta

L'ETNO

'L'or roig. La ruta del safrà'. Hasta el 27 de septiembre. Esta exposición temporal explora la historia de esta especia y exhibe 'tesoros' como los cuadernos de viaje y las latas personalizadas que transportaban este azafrán desde Novelda o València a territorios como India, China o Japón. Además, la muestra también reivindica el papel de la mujer recolectora o la vinculación de este condimento con la ciencia o la espiritualidad.

La exposición 'L'Or Roig. La ruta del Safrà'. / Miguel Ángel Montesinos

Bombas Gens

'La Leyenda del Titanic'. Más que una exposición, es un viaje inmersivo sin precedentes al corazón de uno de los relatos más fascinantes y conmovedores de la historia. Tras su éxito en Madrid, Londres, Zúrich, Múnich y Viena, llega ahora a Bombas Gens Centre d’Arts Digitals la mayor exposición itinerante del mundo dedicada al legendario transatlántico, enriquecida con nuevas instalaciones interactivas creadas especialmente para su estreno en València.

'La Leyenda del Titanic', en Bombas Gens. / Bombas Gens

Centre del Carme

'María Carbonell. The Subversive Stitch'. Desde el 24 de abril al 18 de junio. De lo doméstico a la resistencia. De lo íntimo a lo reivindicativo. De la importancia de la lucha de las sufragistas británicas a inicios del siglo XX a la de los movimientos del femenismo contemporáneo, desde el #MeToo a colectivos como Las Tesis, Pussy Riot o Femen. Y todo ello con el bordado y el arte textil como "puente". Esos son los puntales bajo los que abre sus puertas en el Centre del Carme de Cultura Contemporània (CCCC) la exposición 'The Subversive Stich' de la artista murciana Maria Carbonell, quién ha utilizado los tejidos, símbolos o colores que legaron esas marchas en Reino Unido para establecer una "conexión" con el presente mediante una serie de estandartes modernos. Los mismos que muestran como los "movimientos sociales no son estáticos, sino que van fluyendo" y que hay que "hacer una revisión al pasado para aprender".

Carles Llorca

'Yolanda Benalba. Jauría'. Hasta el 21 de junio. Tras una década trabajando con colectivos feminizados y sexodisidentes en México, la artista valenciana Yolanda Benalba presenta su primera exposición individual en España.

'Jauría', en el Centre del Carme. / Centre del Carme

'Paco Camallonga'. Hasta el el 26 de abril. Comisionada por MacDiego, la exposición da rienda suelta al universo de Camallonga. Una ambición, dividida por zonas, que homenajea su corta aunque prolífica trayectoria. No en vano, en esos metros se pueden apreciar sus primeros bocetos -incluso dibujos de su niñez- en una cristalera, entremezclados con su obra ilustrativa, las imágenes de ese enclave en el que desarrolla su arte o la tradición fusionada con innovación que marca sus trabajos falleros.