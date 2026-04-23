La sala Moon acoge un concierto tributo a los Ramones

Coincidiendo con el 50 aniversario de la publicación de Ramones, el álbum debut de la icónica banda neoyorquina, la ciudad acogerá un concierto homenaje el próximo 25 de septiembre en la Sala Moon. Una cita concebida para celebrar uno de los discos más influyentes de la historia de la música contemporánea y reivindicar su impacto, cinco décadas después.

Publicado en abril de 1976, el homónimo primer álbum de Ramones puede considerarse el primer elepé de punk tal y como lo entendemos hoy. “Hey ho, let’s go / Hey ho, let’s go” abría Blitzkrieg Bop, marcando desde el primer segundo una declaración de intenciones: inmediatez, actitud y canciones directas.

Homenaje a Ramones en Sala Moon / L-EMV

Ramones no solo marcó el inicio de la trayectoria de la banda, sino que sentó las bases de un nuevo lenguaje musical. Con temas rápidos, directos y cargados de energía, el cuarteto formado por Joey Ramone, Johnny Ramone, Dee Dee Ramone y Tommy Ramone redefinió el rock tal y como se conocía hasta entonces. Su sonido, influido por el garage, la British Invasion y bandas como The Stooges o Velvet Underground, dio forma a una propuesta cruda, acelerada y, al mismo tiempo, sorprendentemente melódica.

Considerado uno de los pilares fundacionales del punk, el álbum ha sido reconocido de forma unánime por la crítica. La revista Rolling Stone lo situó en el puesto 33 de su lista de los 500 mejores discos de todos los tiempos y lo destacó como el segundo mejor álbum debut de la historia. Además, en 2014 fue certificado como disco de oro, consolidando su legado más allá de su impacto inicial.

Pero su influencia va más allá de lo estrictamente musical. La icónica portada del disco -los cuatro miembros de la banda apoyados contra una pared de ladrillo, con actitud desafiante- se convirtió en una referencia estética global, replicada durante décadas.

El homenaje que tendrá lugar en Sala Moon reunirá a músicos destacados de la escena valenciana para reinterpretar este repertorio esencial. Entre los participantes confirmados figuran Pela (voz de Marky Ramone), Cristóbal Perpiñá (guitarra; Seguridad Social, Club 430), Emilio Doceda (bajo; Seguridad Social) y Julián Nemesio (batería; Los Romeos, Seguridad Social), a los que se sumarán artistas invitados aún por anunciar.

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El evento se presenta como una celebración colectiva de un disco que, medio siglo después, sigue sonando contemporáneo y necesario. Un reconocimiento a una banda que redefinió las reglas del rock y abrió la puerta a nuevas generaciones de artistas en todo el mundo. Las entradas ya están disponibles a través de notikumi.com.