El "compromiso con el arte" une las colecciones de Abanca y Bancaja en una exposición única

Recorrer una exposición debe, o debería, generar un placer estético. Sin alardes y con agilidad, eso lo consigue 'Compromiso con el arte. De Miró a Barceló', la colaboración entre las colecciones de Abanca y Bancaja de la que ya se puede disfrutar, y nunca mejor dicho, en la primera planta del edificio de la Plaza Tetuán. Porque, para ambas entidades, es "inapropiado" esconder el arte que poseen y, entre otras muchas cosas, lo que les une es "compartir" sus obras porque "lo que se esconde no existe".

Fundación Bancaja y ABANCA presentan la exposición 'Compromiso con el arte. De Miró a Barceló' / Celeste Martínez y M.A. Montesinos.

Y los fondos que sacan a la luz son 86 piezas de gran tamaño de 59 artistas difíciles de poder observar en una misma sala. Todo un recorrido por el arte de los siglos XX y XXI desde las vanguardias históricas hasta la actualidad. Obras de Picasso, Miró, Kandinsky, Georges Braque, Juan Gris, Paul Klee, Joaquín Torres García, Marc Chagall, Giorgio De Chirico, André Lhote o Jean Metzinger conviven con las de Manolo Valdés o Soledad Sevilla. Las de Antonio Saura, Rafael Canogar, Manolo Millares o Antoni Tàpies con las de Eusebio Sempere o José María Yturralde. O, los cuadros abstractos de Sean Scully, José Manuel Broto, Antón Lamazares, José María Sicilia, Miguel Ángel Campano o Günther Förg con los planteamientos pop y figurativos del Equipo Crónica, Luis Gordillo, Darío Villalba, Anzo, Juan Barjola, Juan Navarro Baldeweg o Miquel Barceló. Una visión del arte con obras datadas entre 1913 y 2023 en la que también se incluye un conjunto de piezas vinculadas a la naturaleza y el contexto urbano, con obras como las de Miquel Navarro, Cristina Iglesias, Urbano Lugrís o Julian Opie.

Rafael Alcón, presidente de la Fundación Bancaja. / Celeste Martínez y M.A. Montesinos.

Fue hace tres años, compartió durante la presentación el anfitrión Rafael Alcón, presidente de la Fundación Bancaja, cuando surgió la idea de hacer un proyecto conjunto y, con una mirada retrospectiva, crear una muestra que ofreciera una visión representativa de los fondos de ambas fundaciones "asomándose" a la evolución del arte contemporáneo para "disfrutar", dijo el director general de Responsabilidad Corporativa y Comunicación de ABANCA y presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet, de un patromonio "que deja de ser privado para convertirse en un legado compartido". Y de ese compromiso surgió la exposición que, hasta el 6 de septiembre se podrá visitar en la Fundación Bancaja y que, por su" belleza e intensidad", apuntó el comisario Fernando Castro Flórez "se autoexplica".