La Fúmiga se impone a Rosalía: Su vinilo de despedida, el más vendido en Amazon
El cantante de la banda de Alzira, Artur Martínez, reconoce que lograr este éxito ha sido "algo muy loco" y es un hito "para que todo un pueblo, como el valenciano, esté orgulloso"
Un adiós siempre es especial. A veces son momentos que se erigen como liberadores, otras veces se guardan con tristeza o alegría y otras, simplemente, son como la vida: el final de un principio. Sin embargo, a veces esa despedida deja también circunstancias para recordar, hitos como que un vinilo -hecho como una "última guinda del pastel"- se convierta en el más vendido en España dentro de una gran plataforma como Amazon batiendo, de paso, a artistas tan mediáticas como Rosalía y su 'Lux'. Eso, sin más rodeos, es lo que ha conseguido la banda valenciana La Fúmiga con su 'Tot S'acaba'.
"Algo muy loco"
Porque dentro de un 2026 que pondrá el punto y final a la carrera de la formación nacida en Alzira, este último disco -recopilatorio de éxitos- se ha convertido ya en todo un triunfo en su primer día disponible. Para Artur Martínez, su cantante, sencillamente es "algo muy loco". Como reconoce a este diario, "sabemos que tenemos un público fiel, pero nunca es fácil que un vinilo esté entre los CD y vinilos más ventidos. Y si además es cantando en valenciano y siendo un recopilatorio, es todo un 'wow'". No en vano, en este particular registro -al que hay que sumar los vendidos por sus propios canales- no solo supera a la cantante barcelonesa, sino también a artistas internacionales ubicados en esos primeros puestos como Michael Jackson -con su 'Thriller'-, BTS o Madonna u otros nacionales como Fangoria o Extremoduro.
Además, se ha logrado con un elemento que muestra ese "sentimiento de pertenencia" y que, añade, "era una petición de nuestro público desde hace mucho tiempo". "La gente lo quiere para coleccionar o incluso para enmarcarlo", enfatiza sobre un vinilo hecho "con cuidado" y que cuenta con contenidos únicos elaborados específicamente para la ocasión. Además, Artur Martínez cree que el hecho de haberse situado en este puesto refleja "una historia para que todo un pueblo, como el valenciano, esté orgulloso" y "me empoderan" frente a los mensajes de que cantando en español su trascendencia habría sido todavía más importante.
El "sentimiento compartido"
Y, más allá de estas ventas y en medio de una gira como 'L'últim abraç' que comenzó en marzo en Alicante y que llevará a La Fúmiga por última vez a enclaves como el Roig Arena el próximo 30 de octubre, ¿qué poso espera que esté dejando este último trabajo en sus oyentes? "Como el vinilo tiene esa cosa nostálgica, me gustaría que cuando sonara recordaran no a nosotros, sino esos momentos en los que vivían los conciertos, ese sentimiento de cantar y bailar, esos veranos con tu gente. Ese sentimiento compartido sería nuestro deseo", concluye.
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