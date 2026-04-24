Los ritmos del mundo volverán a sonar en Valencia con una nueva edición de Etnomusic

Propuestas de música folk y tradicional combinados con elementos de otros géneros musicales volverán a sonar el próximo mayo en el Festival Etnomusic. Durante ocho jornadas, el público podrá disfrutar de una programación con múltiples vínculos entre la música tradicional, el jazz, la música clásica y el pop, vinculando la tradición con la innovación. Así, la 23ª edición del festival de música de L'ETNO aspira, bajo la dirección artística de Paco Valiente, a ofrecer al público una experiencia diversa e innovadora.

En concreto, Etnomusic vuelve el 7 de mayo y se prolongará hasta el 26 de septiembre con una propuesta diversa y ecléctica que se subirá al escenario del museo y de los municipios de la Pobla de Vallbona y Yátova. La cita reunirá a artistas y grupos configurando un mapa que alcanza desde nuestras comarcas hacia el extremo oriental del Mediterráneo, desde la Francia más próxima (Occitania), a Galicia. Un total de ocho propuestas de música folk o tradicional dan forma al cartel de esta nueva edición.

El diputado de Cultura, Paco Teruel, ha destacado la "vocación territorial de Etnomusic con la realización de conciertos en los municipios de la provincia". "El festival de música folk y del mundo de L'ETNO ha sabido afianzarse en la agenda cultural valenciana, conectando con diferentes públicos y reforzando su dimensión provincial", añade.

Conciertos en L'ETNO

El festival arrancará a principios de mayo en los patios del Centre Cultural La Beneficència, sede de L'ETNO, que acogerán durante todo el mes un total de seis actuaciones. Concretamente, el día 7 de mayo a las 20.15 horas, la formación de Matthieu Saglio presentará una propuesta multicultural y una amplia variedad de sonidos, acoplando con fluidez las músicas de Brasil, África, la clásica o el jazz. El festival continuará el 14 de mayo a la misma hora con Magalí Sare, que ofrecerá un concierto dedicado a los cantos tradicionales de las mujeres en ámbito europeo.

El grupo valenciano Citra actuará en la Pobla de Vallbona el 21 de junio. / Levante-EMV

El 21 de mayo también a las 20.15 h, Etnomusic traerá una propuesta francesa con una cálida inmersión reivindicativa de los ritmos tradicionales occitanos de la mano del dúo Cocanha. El programa contará también con el grupo valenciano Krama, que se subirá al escenario de L'ETNO el 28 de mayo a las 20.15 h, aportando al festival una firme mezcla de sonidos inspirados en las tradiciones griegas y valencianas. El cartel en L'ETNO se completa con Gala y Ovidio, un nuevo dúo de experimentados artistas que parte de la tradición gallega para llevarnos a terrenos innovadores y que aprovechan los recursos de la canción pop y la electrónica. La actuación será el 30 de mayo a las 20.15 h.

Además, la programación incluirá un concierto familiar del 30 cumpleaños de la formación valenciana Rodamons. Esta propuesta se realizará el 24 de mayo a las 11.30 h, en colaboración con el SARC del área de Cultura de la Diputació de València . El aforo es limitado y la entrada a los conciertos es gratuita con recogida previa de entradas. La recogida se podrá efectuar desde el martes de la misma semana de cada concierto (máximo dos entradas por persona) en el vestíbulo del Museu Valencià d’Etnologia (de 10 a 20 horas).

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Más allá de València

Asimismo, como viene siendo tradición en Etnomusic, el festival se extenderá a otros municipios de la provincia. El grupo valenciano Citra actuará en la Pobla de Vallbona el 21 de junio, donde mostrará el lado más clásico y próximo de la música tradicional. La actuación será a las 20 horas en la Casa Bernal. Asimismo, el internacionalmente reconocido grupo Vigüela presentará la música de raíz castellana en toda su dimensión en un concierto en Yátova el día 26 de septiembre a las 19.30 horas, en la Casa de la Cultura.