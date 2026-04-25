Bad Gyal revoluciona el Roig Arena con un concierto multitudinario y lleno de éxitos
La catalana ofreció un potente directo en el Roig Arena ante 15.000 asistentes, destacando temas de su último trabajo y grandes éxitos consolidados.
Bad Gyal protagonizó el viernes por la noche su esperado estreno en el Roig Arena con un concierto que colgó el cartel de entradas agotadas y que congregó a 15.000 personas en la que es su gira más ambiciosa.
Considerada uno de los grandes referentes de la música urbana en español, Bad Gyal presentó en directo las canciones de su nuevo álbum, “Más Cara”, que se ha erigido como el auténtico eje narrativo del espectáculo. El primer tramo del concierto estuvo dedicado casi en su totalidad al nuevo trabajo, arrancando con “Un coro y ya”, seguido de “Más Cara” y “Gatitas”, uno de los temas más aplaudidos del disco.
Fiesta del reguetón
Desde el inicio, el directo se planteó como una extensión natural del álbum, potenciando su universo sonoro y estético a través de una puesta en escena que lo hace crecer en el directo. La experiencia se vio amplificada por la respuesta del público, que convirtió el Roig Arena en una auténtica fiesta del reguetón. Ataviados con lentejuelas y botas de tacón, los seguidores de la artista han acompañado cada tema con una energía constante. Canciones como “Da Me”, “Perro” o “La Iniciativa” —interpretada originalmente junto a J. Álvarez— han sido cantadas, coreadas y bailadas por una audiencia totalmente entregada.
En el segundo tramo del concierto destacaron temas como “Blin Blin”, “Flow 2000” o “Chulo”, que precedieron el tramo final, reservado para los grandes temas que han consolidado a la catalana en la escena urbana. “Zorra”, “Fuma” y “Fiebre” han sido los temas más celebrados de la noche que han puesto el broche final a una velada llena de ritmo urbano.
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