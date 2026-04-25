Esta ha sido, sin discusión alguna, la semana de las mujeres que cuentan. Ellas han acaparado focos, agendas, y hasta el último de los eventos que les voy a contar hoy en mi crónica. Porque aunque el mundo sigue teniendo más jefes que jefas, luego llegamos nosotras y organizamos el caos, hacemos malabares con el trabajo, la familia, la casa y, si sobra tiempo, vamos a eventos y hasta escribimos crónicas sociales...

Quiero empezar hoy dando las gracias a mi maravillosa amiga Marta Nagore, quien muchas veces me recoge a mi hijo Carlos en Baloncesto, para que yo tenga tiempo de escribir esta crónica que están ustedes leyendo. Vaya por delante mi agradecimiento, un beso enorme, y la promesa de un próximo atardecer juntas en Sanxenxo.

Esta ha sido sin duda la semana de la luz, la alegría y el color, de celebrar que somos mujeres, que disfrutamos la vida, que nos apoyamos, que la sororidad no es solo una palabra sino una manera de entender la vida. Todo esto justo fue lo que se vio en el encuentro de ‘Mujeres que comen’, organizado por Chefi Ruilope, y que reunió en el Hotel Only You a más de sesenta mujeres, la mayoría de las cuales no se conocían entre sí, con varios objetivos.

Por un lado, salir de tu zona de confort, de tu rutina, y tomar algo conociendo otras mujeres que como tu se arriesgan en la vida. Pero también fue un evento donde hacer networking, porque la mayoría de las mujeres allí presentes, son emprendedoras, trabajadoras, y con mucha capacidad para generar nuevas relaciones.

Junto a Chefi, una Lorena Oliver muy guapa de negro, que ayudó en la difusión del evento, y que desde luego fue todo un éxito. Presentes allí estaban Bea Sánchez, Claudia Bonet, Eugenia Bonet, Elena Blasco, Eugenia Alonso, Virginia Briz, Beatriz Córcoles, Begoña Tormo, Marta Tarazaga, Yolanda Tamarit, Mari Carmen Lacuesta, Paula Bernal, Paula Martínez, Arancha Pérez Pous, Elena Ravello, Sara Blasco, Trini Arnau, y Sara Lloret.

Siguiendo con mujeres que cuentan y suman, la artista visual Ana Ferrando García ha presentado en las Cervezas del Mercado de Colón su nueva expo, ‘Personas y lugares’, una propuesta muy personal que gira en torno a la memoria y los recuerdos. A partir de fotos antiguas (muchas encontradas en una caja de zapatos), la artista reconstruye historias mezclando técnicas como el collage, el dibujo o la acuarela, e incluso objetos cotidianos como botones o hilos. El resultado es una serie de obras con mucho carácter, donde pasado y presente se cruzan de forma natural y muy emocional.

Ferrando, afincada en València, lleva años desarrollando un estilo propio, íntimo y experimental, en el que convierte escenas cotidianas en piezas cargadas de significado. En esta exposición, las fotografías toman el protagonismo y sirven como punto de partida para reflexionar sobre el paso del tiempo, la identidad o lo que dejamos en los demás. Más que una simple muestra, ‘Personas y lugares’ es un viaje por recuerdos compartidos que invita al espectador a mirarse también hacia dentro.

Estuvieron con ella en la presentación Manuel Ferrando, Raquel Tarazaga, Eva Pertusa, Elena Navarro, Chus Navarro, Vicente Daroqui, Alejandro García, Cristina Coret, José Salvador, y Raquel Tarazaga.

Belleza e inteligencia en la Feria de Abril

Termino hoy celebrando la llegada de la primavera con un grupo de mujeres valencianas elegantes, y con ese equilibrio natural entre belleza e inteligencia, que han puesto rumbo a la Feria de Abril para disfrutar de unos días de luz, música y mucha feria.

Espectaculares luciendo volantes, flores y mantones, con la misma soltura con la que dirigen empresas o son altas directivas, y entre sevillanas, rebujitos, y paseos por el Real, no solo celebran la fiesta, sino que llevan el nombre de Valencia con tronío por el mundo.

Espectacular la calesa donde iban Esther Pastor y Vicente Boluda, ella muy elegante con un original vestido de volantes de fondo negro. La que ya es casi una sevillana de adopción es Eva Gallen, acompañada de su inseparable Antonio Luque, y que guapas estaban en la Noche del Pescaito Lucía Aparicio, Neus Mira, y Cary Fragueiro.

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También allí las inseparables amigas Mónica Duart y Andrea Villafañe, acompañadas de Nuria Galvis y Adriana Rubio, muy guapas todas y que combinaciones de trajes y mantillas más acertadas. Mi madre y yo ya hemos reservado para el año que viene, aunque sea una vez en la vida habrá que ir a verlo, cual peregrinas a La Meca.