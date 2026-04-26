La amenaza de los decibelios planea sobre la temporada de los grandes conciertos en València

La fisonomía de la música en directo en València ha experimentado una transformación sin precedentes que alcanza su punto crítico en esta temporada de primavera-verano de 2026. La consolidación del Roig Arena ha alterado profundamente el equilibrio de fuerzas entre los espacios públicos y privados. Sin embargo, este crecimiento exponencial de la oferta -seguramente nos encontramos ante el verano con más citas en mucho tiempo- choca frontalmente con una realidad jurídica que amenaza con silenciar o desplazar algunos de los eventos más emblemáticos de la ciudad hacia espacios como el Parc Central de Torrent o el recinto ferial de Mislata como principales alternativas.

El gran nubarrón

El gran nubarrón que ensombrece la programación no es la falta de público, sino la reciente sentencia judicial que obliga al Ayuntamiento de València a vigilar con extremo rigor que los eventos celebrados en la Ciutat de les Arts i les Ciències no incumplan la normativa acústica que marca el límite de decibelios de los conciertos en 90 dB. Esta resolución afecta directamente a los pilares del calendario festivalero: el Festival de les Arts, el BigSound, Love the 90’s e I Love Reggaeton. El fallo judicial es tajante: la falta de control efectivo podría obligar a estos festivales a trasladarse a otros espacios periféricos o, en el peor de los casos, a su cancelación definitiva si no se garantizan los niveles de decibelios permitidos.

Esta situación genera una incertidumbre que se extiende por toda la geografía urbana. El sector mira con recelo cómo este precedente y las medidas correctoras que tomen el consistorio y la Generalitat puedan derivar en un efecto dominó sobre otros recintos vitales. Espacios como la Marina Nord, los Jardines de Viveros, el estadio Ciutat de València o la propia Plaza de Toros se encuentran en una situación de «espera vigilada» aunque colectivos como la federación de ocio y turismo Fotur insistan en que los promotores afrontan la temporada con «optimismo» y «cumpliendo siempre con la ley». Aun así, existe el temor de que las nuevas restricciones acústicas acaben limitando la actividad de ciclos consolidados o forzando cambios logísticos inasumibles para los promotores en emplazamientos tan sensibles como Viveros o la Marina.

Megadeth / L-EMV

Mayo: El despliegue total del nuevo eje musical

Mayo sirve como el gran termómetro de esta nueva era. El Roig Arena demuestra su capacidad de sostener una programación casi diaria, arrancando el mes con el pop internacional de 5 Seconds of Summer (1 de mayo). El despliegue masivo continúa con la doble cita de Dani Martín (8 y 9 de mayo) y el Festival Latino en el formato Auditorio. La gran estrella del pop nacional, Aitana, tomará el recinto también en doble fecha (21 y 22 de mayo), seguida por el metal de Megadeth (25 de mayo) y el cierre mensual con Pablo Alborán (30 de mayo) y Amaia (31 de mayo).

Frente a este gigante, la resistencia cultural se organiza en espacios más íntimos y tradicionales. El Palau de la Música vivirá una noche histórica el 22 de mayo con La Habitación Roja celebrando su 30 aniversario junto a la Orquesta de València. Por su parte, el ciclo Nits de Vivers en los Jardines de Viveros comenzará a calentar motores con Sidecars (28 de mayo), la combinación de Carlos Ares y Niña Polaca (29 de mayo) y la veteranía de Iván Ferreiro (30 de mayo).

En las salas, mayo se presenta frenético con propuestas que van desde el pop de Enol (7), Santero y Los Muchachos (10) o La Élite (28) en el Palau Alameda hasta el rock de The Aristocrats (19 de mayo) en Rock City. La sala Moon será uno de los epicentros con Cycle (8 de mayo), Karina (12 de mayo), Shego (23 de mayo) y el esperado regreso de The Soundtrack of Our Lives (28 de mayo). En 16 Toneladas estará Sonny Vincent y en El Loco los Redd Kross. Además, el Festival Deleste (22 y 23 de mayo) traerá a Viveros a nombres de la talla de Primal Scream, Apparat y Kerala Dust.

Rels B. / L-EMV

Junio: El mes de la verdad

Junio será el mes donde se ponga a prueba la convivencia entre los grandes formatos y el entorno urbano bajo la nueva presión legal. Con un cartel encabezado por Siloé, Two Door Cinema Club, La La Love You y Dorian, el Festival de les Arts (5 y 6 de junio) sigue anunciándose en la Ciutat de les Arts, aunque su promotora ya está manejando otras opciones como el recinto ferial de Mislata ante la imposibilidad de celebrar un evento en condiciones con un límite de 90 dBS. También se sigue promocionando en la Ciutat de les Arts el Love the 90’s y el Love Reggaeton programados para el último fin de semana de mayo y que, en el caso de no poder celebrarse en el cauce del Túria podrían acabar en la Marina Sur (con capacidad para unos 14.000 espectadores) o en el estadio Ciutat de Valencia como ya ha hecho la ceremonia de clausura de los Gay Games.

A finales de mes, el mismo recinto debería recibir -ya veremos- el impacto urbano del BigSound (26 y 27 de junio), con David Bisbal, Lola Índigo, Rels B, Manuel Turizo y Nathy Peluso. Ambos eventos están bajo la lupa de las nuevas exigencias de control acústico que podrían marcar su futuro en esta ubicación. Tanto es así que, como los del Festival de les Arts, sus promotores ya buscan alternativas en el área metropolitana, con el Parc Central de Torrent como espacio favorito. Otra opción para estos eventos por su capacidad sería el circuito de Cheste, aunque es la menos deseable por por la insuficiencia de transportes públicos desde València y otros municipios.

Mientras tanto, la Plaza de Toros, que lucha por mantener su relevancia, celebrará el Homenaje Arena Auditorium (13 de junio) con Inmaculate Fools, además de la actuación de Carlos Rivera (27 de junio). El Roig Arena no bajará el pistón, recibiendo al rapero Oxxxymiron (28 de junio) y a la leyenda Rod Stewart (30 de junio). En el ámbito más alternativo, Viveros rugirá con el metal de S.A., Angelus Apatrida y Bala (5 de junio) y el hip-hop del valenciano Hoke (6 de junio), mientras la sala Moon acoge a Eden Muñoz (13 de junio) y The Pains of Being Pure at Heart (27 de junio). En 16 Toneladas estarán Los Deltonos y Brighton 64 y en El Loco, Superchunk o La Granja, entre otros.

Pet Shop Boys. / L-EMV

Julio: Eclosión de la Marina Nord

Julio se confirma como el mes más denso de la temporada, con la Marina Nord consolidándose como la gran alternativa veraniega a través del FAR, un ciclo que, en palabras de uno de sus promotores, Lorenzo Pérez, aspira a «ofrecer excelencia artística, innovación y llegar a públicos muy diversos sin caer en la macroaglomeración». Este espacio ofrecerá un desfile constante de talento: la electrónica histórica de Jean-Michel Jarre (8 de julio), el rock de Babasónicos (9 de julio), la delicadeza de Silvana Estrada (10 de julio), el sonido de Meute (11 de julio), la elegancia de Luz Casal (12 de julio) y la fiesta de Elvis Crespo (14 de julio). La programación continuará con Antoñito Molina (15 de julio), Rick Astley (16 de julio), OMD junto a Rinocerose (17 de julio) y la combinación de Belle & Sebastian con Xoel López (18 de julio). El ciclo FAR cerrará con Rubén Blades (21 de julio), ZZ Top (22 de julio), LP (23 de julio), M-Clan (24 de julio), Rodrigo Cuevas (26 de julio), Young Mico (27 de julio) y el indie de Él Mató a un Policía Motorizado (29 de julio), finalizando con Gipsy Kings y Marta Santos.

Jean-Michel Jarre / Alain Jocard/AFP/dpa

La Marina Nord acogerá también el Homenaje a la Ruta el 4 de julio. Y el Estadi Ciutat de València recupera su brillo con tres citas de enorme carga simbólica: el esperado regreso de El Último de la Fila (4 y 9 de julio) y la visita de Alejandro Sanz (11 de julio). Por su parte, los Concerts de Vivers municipales presentan una agenda nutrida de nombres nacionales e internacionales, pero escaso peso valenciano: Duncan Dhu (2 de julio), Septeto Acarey (4 de julio), Valeria Castro (5 de julio), Danny Ocean (6 de julio), y leyendas como Deep Purple (7 de julio) y Garbage (8 de julio). El ciclo seguirá con Juan Magán (9 de julio), Ultraligera (11 de julio), Tony Hadley (12 de julio), Ana Torroja (14 de julio), UB40 (15 de julio), The Jacksons (16 de julio), Padre Guilherme (17 de julio), Gente de Zona (23 de julio), Warcry (24 de julio) y Silvestre Dangond (25 de julio).

El Roig Arena completará este mes frenético con Kany García (3 de julio), La Reina del Flow (8 de julio), el Reve Fest (16 de julio), el concierto de OT (18 de julio), Eva Ayllon (22 de julio), Wolfmother (23 de julio), Pet Shop Boys (23 de julio), Chayanne (26 de julio) y el cierre de Yandel Sinfónico (31 de julio).

Young Miko. / L-EMV

Agosto y septiembre: Nostalgia y metal

Tras la intensidad de julio, agosto reserva una de las fechas más potentes del año en el Roig Arena con la descarga de heavy metal de Judas Priest junto a Airbourne y Dirkschneider (20 de agosto) en la única fecha cerrada ese mes en el nuevo auditorio.

Septiembre servirá para cerrar el verano con una mezcla de nostalgia y rock alternativo. El Roig Arena recibirá a The Waterboys (3 de septiembre), la doble fecha de La Oreja de Van Gogh (4 y 5 de septiembre), Rawa Yana (6 de septiembre), Hijos de la Ruina (18 de septiembre) y The Sisters of Mercy (27 de septiembre). La Marina Nord volverá a ser el foco de atención melómano con el Visor Fest (25 y 26 de septiembre), con un cartel impresionante encabezado por Ride, Manic Street Preachers, The Damned y Ocean Colour Scene. Por último, las salas recuperarán su pulso con Saratoga (12 de septiembre) y Teenage Fanclub (16 de septiembre) en la Moon, Flamin’ Groovies en 16 Toneladas (3) o Diamond Dogs en El Loco.

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En definitiva, València vive en 2026 un momento de esplendor de la música en directo, pero se encuentra en una encrucijada. Mientras el Roig Arena garantiza la continuidad de las grandes giras, la supervivencia del modelo festivalero al aire libre y el uso de espacios públicos dependen ahora de una ordenanza y una sentencia judicial que prioriza el descanso vecinal. La resolución del conflicto acústico determinará si la ciudad puede seguir aspirando a ser una capital musical europea o si se verá obligada a replegar su actividad hacia el interior de los nuevos coliseos privados.

Rod Stewart / L-EMV