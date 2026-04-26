VAIVÉN
Los líderes de Compromís disfrutan de La Gossa Sorda… por separado
València
El regreso de La Gossa Sorda a los escenarios con un doble concierto celebrado este fin de semana en Picassent ha congregado a miles de personas, entre las que se encontraban Joan Baldoví y Mónica Oltra. El síndic de Compromís acudió a la actuación del viernes y allí pudo “cantar, bailar, saltar y gritar como si tuviera 20 años”, según él mismo escribió en su cuenta de X.
Por su parte, la candidata a la alcaldía de València en 2027, Mónica Oltra, disfrutó tanto de la actuación del sábado que llegó incluso a formar parte de uno de los “pogos” que se formaron entre el público, mezclándose con los asistentes y dejándose querer en un ambiente festivo y reivindicativo.
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