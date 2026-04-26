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VAIVÉN

Los líderes de Compromís disfrutan de La Gossa Sorda… por separado

Mónica Oltra en el concierto del sábado de La Gossa Sorda

Mónica Oltra en el concierto del sábado de La Gossa Sorda / L-EMV

Redacción Levante-EMV

València

El regreso de La Gossa Sorda a los escenarios con un doble concierto celebrado este fin de semana en Picassent ha congregado a miles de personas, entre las que se encontraban Joan Baldoví y Mónica Oltra. El síndic de Compromís acudió a la actuación del viernes y allí pudo “cantar, bailar, saltar y gritar como si tuviera 20 años”, según él mismo escribió en su cuenta de X.

Por su parte, la candidata a la alcaldía de València en 2027, Mónica Oltra, disfrutó tanto de la actuación del sábado que llegó incluso a formar parte de uno de los “pogos” que se formaron entre el público, mezclándose con los asistentes y dejándose querer en un ambiente festivo y reivindicativo.

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