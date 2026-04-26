Subastan el 'San Jerónimo y la trompeta del Juicio Final' de José de Ribera de 1615

El próximo 12 de mayo saldrá a subasta una de las obras más reconocibles del pintor de Xàtiva José de Ribera, conocido como 'El spagnoletto' durante su etapa en Italia. En concreto, la casa Ansorena sacará a la venta el 'San Jerónimo y la trompeta del Juicio Final', que data de 1615 y 1616. Se trata de un óleo sobre lienzo cuyo precio de salida es de 65.000 euros y que ha formado parte de una colección particular de Barcelona durante los últimos años.

Tal como explican en Ansorena, la ilustración de San Jerónimo es reiterada en la obra de Ribera. El más antiguo del que hay conocimiento es de un año antes al subastado y se trata de una producción que tiene en posesión la Collection Art Gallery de Ontario, en Canadá, y data de 1614 y 1615. Su lenguaje naturalista es común a sus obras y el santo aparece como un anciano con arrugas en el rostro, frente despejada, cabellos plateados y una evidente delgadez.

El santo alcanzó una alta cuota de popularidad a principios de siglo XVII tras la nueva edición de la Vulgata, la Biblia católica oficial que se preparó y tradujo al latín por el propio San Jerónimo, publicada en 1592 por Clemente VIII. La representación del santo entra en el imaginario de Ribera, que tenía cierta inclinación por pintar filósofos de la Antigüedad y mostrarlos como modelos de erudición y sabiduría.

En Ansorena explican que esta obra presenta "afinidades estilísticas" con otras pinturas del archivo del artista, que habitaba a retratar a estas figuras masculinas que compartían la misma plasmación naturalista de paños, superficies y pieles, gracias a aplicaciones cromáticas densas y compactas, marcadas por potentes y nítidos contrastes de luces y sombras.

Detalle de la pluma de San Jerónimo pintado por José Ribera. / Ansorena

En esa dinámica se presenta a San Jerónimo en esta obra, de 1,20 metros por 98 centímetros. Está sentado frente a una mesa en actitud de escribir y lleva una pluma en su mano derecha, mientras que con la izquierda sostiene un pergamino. Su mirada la dirige al cielo, lugar del que surge una mano con una trompeta: símbolos divinos acompañados por una luz sobrenatural que ilumina al santo, provocando un contraste con la oscuridad del fondo. En la simbología católica, la trompeta -a veces tocada por los ángeles- alude al anuncio de la muerte de San Jerónimo y el Juicio Final.

Entre Roma y Nápoles

La producción de esta obra se sitúa en la etapa de juventud de Ribera, cuando vivía entre Roma y Nápoles, tanto por su vigor formal como por su intensidad expresiva, "con soluciones completamente afines" a las que podemos encontrar en obras como el San Antonio Abad de El Conventet de Barcelona, el San Pedro de Bloomington de Indiana o el San Pedro y San Pablo de Estasburgo.

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En la casa de subasta afirman que "podría ser la obra publicada por Nicola Spinosa en el catálogo razonado de José de Ribera (Spinosa 2008, A42). Sus medidas no coinciden al ser este lienzo ligeramente menor, pero cabe la posibilidad de que hubiera podido sufrir algún daño, viéndose modificadas sus proporciones y los diferentes objetos que, dispuestos como un bodegón, aparecen representados sobre la mesa".