El artista urbano Deih pasa de las paredes al papel presentando su primer cómic en el Centre del Carme

De los muros y las calles a los museos y, ahora, al papel. Ese es el camino que ha seguido el artista urbano Deih (València, 1978), quién tras conquistar con sus exposiciones países como México, Noruega o Estados Unidos presentará en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) su ‘Life Mission’ (Odisea Ediciones). O lo que es lo mismo, el primer cómic realizado por uno de los creadores de arte urbano más reconocidos a nivel global.

Según ha dado a conocer hoy el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, será el propio artista -que ha desarrollado un universo personal vinculado a la ciencia ficción, la exploración emocional y la reflexión sobre la condición humana- el encargado de exponer su nueva obra en un acto enmarcado dentro del ciclo Arte y Pensamiento del CCCC, un espacio de diálogo y reflexión en torno a los diferentes lenguajes artísticos "dirigido por la doctora en Historia del Arte Catalina Martín Lloris, quien participará junto al escritor y periodista Eduardo Almiñana de Cózar".

A través del espacio y el tiempo

En este caso, la obra en papel de Deih, que en los últimos años ha pasado de los muros de las calles a los espacios expositivos y los museos, plantea un viaje a través del espacio y el tiempo en una metahistoria sobre el proceso creativo. Durante la charla, el Consorci ha apuntado que el artista compartirá el proceso creativo detrás de este nuevo proyecto -abordando tanto la construcción narrativa como el desarrollo estético de la obra- y profundizará en los temas que atraviesan ‘Life Mission’ desde la identidad a la búsqueda de sentido pasando por la relación entre el individuo y su entorno. Además se incluirá un espacio de diálogo con el público "para compartir ideas sobre el cómic, la creación artística y los procesos contemporáneos de producción cultural".

Las ilustraciones de Deih en su cómic. / Liberto Peiró

‘Life Mission’ -con prólogo del profesor titular del Departamento de Óptica de la Universitat de València, Álvaro Pons- es un viaje "fragmentado y personal a través de paisajes mentales y universos de ciencia ficción, donde un personaje perdido, a medio camino entre náufrago espacial y explorador interior, avanza sin un destino claro, atravesando escenarios que parecen surgir de la mente de otra persona". En este sentido, la narrativa funciona como una sucesión de imágenes y situaciones que dialogan entre sí, explorando temas "como la identidad, el desarraigo, la búsqueda de sentido y la posibilidad de transformación". "Más que contar una historia cerrada, el cómic propone una experiencia abierta, invitando al lector a completar los vacíos desde su propia mirada", se añade.

Superar el "bloqueo artístico"

En este caso, Deih recurre al cómic como una herramienta para sobrepasar "el bloqueo artístico", dibujando desde la libertad absoluta como forma de recuperar el impulso creativo. Fiel a su imaginario, ha construido "escenarios inspirados en la ciencia ficción de los años 80", evocando una visión idealizada de la tecnología en contraste con la actualidad, y traslada al lenguaje del cómic su universo visual y conceptual, dando lugar a una obra íntima "que invita al lector a completar el sentido desde su propia experiencia". Asimismo, el cómic reflexiona sobre el 'escrol infinito' y cómo el consumo digital puede erosionar la creatividad, vaciar el tiempo y alejarnos de procesos más conscientes.

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Deih presenta su primer cómic, ‘Life Mission’. / Liberto Peiró

No será, además, la primera vez de Deih en el Centre del Carme. Por ejemplo, en el año 2022, la exposición ‘Emergency on Planet Earth' -centrada en los problemas del planetas y que se gestó durante dos años- ya contó con obras en forma de mural de grafiti del artista valenciano, que junto a otros 13 creadores dieron color y reivindicación sobre el cuidado del medio ambiente en la Sala Ferreres del enclave valenciano.