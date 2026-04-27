Una exposición muestra el manuscrito que desvela el desconocido título que iba a tener una de las canciones más famosas de Amaral

El Instituto Cervantes reivindica en su sede de Madrid la fuerza literaria de las canciones a través de sus manuscritos en una original exposición en la que tienen una singular presencia tanto Amaral como Enrique Bunbury, ya que se desvela un dato hasta ahora desconocido de dos de sus canciones.

'Las mejores letras de canciones en español', organizada en colaboración con Apple Music con motivo de la Semana Cervantina, recorre las palabras a través de las letras de canciones de autores españoles de los siglos XX y XXI de grupos como Miguel Ríos, Rosana, Manolo García, Luz Casal, Manuel Alejandro, La Oreja de Van Gogh, Christina Rosenvinge, Valeria Castro, Mari Trini, Juan Carlos Calderón, Rocío Márquez, José Luis Perales, Estopa o El Chojín.

El secreto que sale a la luz de Amaral

'El universo sobre mí' es la canción elegida del grupo Amaral, publicada en el disco 'Pájaros en la cabeza' de 2009. Las hojas que se muestran recogen la letra escrita a bolígrafo con un dibujo de una tarta con una vela encendida (tal y como empieza la canción), además de una isla desierta acompañando a las palabras ‘vivir en libertad’. Pero, además, el manuscrito deja al descubierto una anécdota hasta ahora desconocida. Y es que la canción se iba a tiular 'Déjame entrar'. De hecho, aparece el título tachado, y es que era la frase que iba a encabezar el estribillo "Déjame entrar" en lugar del "Quiero vivir, quiero gritar...".

Una parte del manuscrito de 'Porque las cosas cambian', de Enrique Bunbury. / BUNBURYUNIVERSO

Eva Amaral, autora y compositora, junto a Juan Aguirre, de una de las canciones más memorables del pop español contemporáneo, dice que “'El universo sobre mí' habla de sospechar que no formas parte de la fiesta. De querer encontrar tu lugar en el mundo y volver a sentir la vida, quizás, con aquella intensidad de los años de la infancia, donde se encuentra el origen de todo lo que eres ahora. Todos los juegos y sueños que en algunos casos se hacen realidad y que, casi siempre, no son como esperabas. Una de las frases clave es “Necesito alguien que comprenda que estoy sola en medio de un montón de gente”. Al final la canción habla de quien necesita no sentir extraña su soledad”.

Estos manuscritos revelan los tachones y correcciones de los autores, que o bien ellos mismos, o sus herederos han cedido para la exposición, en la que se pueden descubrir curiosos detalles de las caligrafías o los soportes donde se escribieron.

Bunbury y 'Porque las cosas cambian'

Enrique Bunbury también tiene su protagonismo en la exposición ya que se muestra el manuscrito de la canción 'Porque las cosas cambian' incluida en el disco 'Hellville De Luxe' (2008). La curiosidad es que la letra que ahí se expone no es la definitiva del tema que cantó el artista aragonés. De hecho, en redes sociales, un seguidor (@rojas.miguel88) desvela que la frase "Mis cicatrices son de geografías varias" finalmente la usó en 'Prisioneros' del disco 'Palosanto' (2013).

El cantautor Pedro Guerra muestra la página donde escribió la canción 'Contamíname'. / INSTITUTO CERVANTES

Por último, esta experiencia expositiva se complementa con acceso digital a listas de reproducción exclusivas y audios con comentarios personales de autores y herederos, que contextualizan cada una de las canciones seleccionadas y repasan cuatro décadas de legado musical en español.