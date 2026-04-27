El 'hard-techno' de 'Blackworks' desembarca en Port de Sagunt en julio

Port de Sagunt acogerá los próximos 11 y 12 de julio el festival de música electrónica 'Blackworks'. Una "ubicación secreta", según ha anunciado el propio festival, se llenará de 'hard-techno' y 'techno' en lo que promete ser un espectáculo emocionante para todos los amantes de la música 'rave'. Se abre la posibilidad de que los fanáticos de la música más fuerte de la vertiente electrónica puedan disfrutar de temas como 'Miss The Rave' o 'Venom' en una ubicación aún no confirmada, pero que sí se sabe que será al aire libre. Artistas como Vendex, 6ejou, Charlie Sparks o Dexphase son algunos de los frecuentes en la velada, que tuvo su última fecha el pasado 27 y 28 de marzo en IFEMA.

Blackworks en IFEMA, Madrid / Blackworks RRSS

Las entradas ya han salido a la venta para aquellos que realizaron la preinscripción y tienen un precio inicial de 42 euros para la entrada normal y 90 euros para aquellos que deseen adquirir la experiencia VIP. La venta general de tickets tendrá lugar a través de la plataforma Fourvenues a partir del martes 28 a las 13 h.

El éxito del festival

El festival, de origen madrileño liderado por Dexphase (Dani Novoa), nació en 2019 como una alternativa musical a los festivales típicos de música electrónica que priorizaban por estilos más melódicos y comerciales como el EDM. En la última fecha celebrada en IFEMA se reunieron más de 40.000 personas. Durante el año, además de Port de Sagunt, ciudades como Pamplona, Málaga, Tenerife o Mallorca también recibirán al festival en lo que promete ser todo un espectáculo de luces y sonido.

Valencia, que ya cuenta con experiencia con festivales de este estilo de música, acogerá una versión más moderna de la música que hizo famosa a la ciudad a finales de los años 80, con un festival que promete superar con creces lo que se espera de él.

Año más importante

El festival se enfrenta este año al más importante de su breve, pero intensa, historia. La colaboración con Danzú Festival, su expansión a Portugal y la celebración del séptimo aniversario en Madrid y Barcelona ponen las expectativas del año a una altura difícil de alcanzar, pero el éxito reciente de su última edición, que cuenta con el récord de asistencia, hace pensar que estarán al nivel esperado. Las quejas de los vecinos por el ruido durante las fiestas de Port de Sagunt, por ahora, no han evitado la celebración del festival.