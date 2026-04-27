Roca Rey espera recibir el alta en las próximas horas tras la buena evolución de su grave cornada en Sevilla

Andrés Roca Rey ya se ha puesto en pie y ha empezado a caminar. Esa es la mejor noticia de su buena evolución tras la gravísima cornada de 35 centímetros sufrida en Sevilla, según ha podido confirmar Levante-EMV.

El joven torero peruano, ingresado en el hospital Viamed-Santa Ángela de Sevilla, sigue con los drenajes de su cornada que, si su mejoría sigue igual, se le quitarán este martes tras una nueva revisión a cargo del equipo médico que dirige el doctor Octavio Mulet, que calificó el percance de "muy grave" en el parte emitido después de operarlo de urgencia en la enfermería de la plaza de la Maestranza.

Su gran tarde

Roca Rey se encuentra "animado y satisfecho después de la gran tarde que ha ofrecido en Sevilla", según las fuentes consultadas. Y este el torero de 29 años traspasó los límites de la condición humana para transfigurarse en torero, lo que le hizo asumir la cornada en cualquier momento frente a un encastadísimo toro de Toros de Cortés (Victoriano del Río).

Este martes espera recibir el alta hospitalaria, si su mejoría es igual de favorable, ya con la mirada puesta en su reaparición, que dependerá de su evolución y su puesta a punto en el campo, ya que los plazos de la rehabilitación son muy relativos, aunque, dentro de los grandes destrozos musculares que sufre el diestro limeño, la cornada no afectó a la arteria femoral ni provocó daños vasculares en la pierna derecha.

La intención del torero sería estar presente en su primer compromiso en la Feria de San Isidro de Las Ventas, el próximo jueves 28 de mayo en la llamada Corrida de La Prensa en la que lidiará toros de Juan Pedro Domecq junto a Diego Urdiales y la confirmación de alternativa del mexicano Bruno Aloi, aunque tampoco se quiere descartar su presencia en la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera, en la que actúa el viernes 15 de mayo junto a Morante de la Puebla y Sebastián Castella con toros de Jandilla. Para ninguna de las dos tardes ya no quedan entradas en las taquillas.

Andrés Roca Rey, herido de gravedad, es llevado a la enfermería de la Maestranza. / Lances de Futuro

La cornada sufrida en Sevilla sobrevino en el quinto de la tarde, un ejemplar que le propinó una extensa cornada en el muslo derecho después de zarandearle durante varios segundos. El torero fue trasladado de inmediato a la enfermería de la plaza mientras la presidencia del festejo concedía las dos orejas que fueron llevadas por su banderillero Viruta a la propia enfermería.

Sin lesión vascular

Según señalaba el parte médico, Roca Rey sufrió una "herida por asta de toro, en cara interna, tercio superior del muslo derecho que presenta una trayectoria total de 35 cm, con una descendente de 20 cm y una ascendente de 15 cm, que produce extensa rotura de músculos vasto interno y sartorio, disecando y contundiéndose en prácticamente toda su extensión el paquete vasculo-nervioso femoral superficial, sin producir lesión vascular".

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El mismo parte refiere que fue sometido a "exploración y lavado de herida, hemostasia de ramas vasculares femorales y musculares, aplicando hemostáticos. Se comprueba hemostasia efectiva". El parte finaliza señalando que se le aplicó "drenaje aspirativo en ambas trayectorias. Aproximación de planos músculo aponeuróticos y piel".