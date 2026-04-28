Hortensia Herrero trae a Anselm Kiefer de vuelta a España 20 años después de su última exposición en el Guggenheim

Anselm Kiefer es el artista con el que el Centro de Arte Hortensia Herrero ha decidido abrir una nueva etapa en el museo con la puesta en marcha de exposiciones temporales. Lo hacen dos años y medio después de su apertura con la muestra dedicada al artista alemán, calificado por The New York Times como "el artista más grande de su tiempo" y la única persona viva que tiene obras expuestas en el Museo del Louvre de París. El Centre Pompidou, el MoMA y el Guggenheim han dedicado retrospectivas a una carrera prolífica que comenzó en los años 70 en Alemania. Hasta Wim Wenders le hizo el año pasado un documental y algunas de las escenas se reproducen a lo largo de la muestra.

La presidenta de la fundación, Hortensia Herrero, ha reconocido que se "enamoró" de la obra del alemán en un viaje a Londres. Allí compró la primera de las piezas que hoy puede verse en la muestra, y después llegaron dos más: Böse Blumen, Der Tod und das Mädchen (Death and the Maiden) y Walhalla, las tres caracterizadas por el uso del plomo y una de ellas con un peso superior a los 600 kilos. A ellas se suman ahora seis más: cinco cedidas por el artista y una más de 13 metros -el doble que el Guernica de Picasso- de una galería de Nueva York.

Así que, el universo de naturaleza, oscuridad, tristeza y esperanza ha desembarcado en las salas del CAHH tratando de adaptar las obras a la arquitectura propia del palacio. Cuando el equipo del centro artístico contactó con el de Kiefer, se organizó una visita al taller que tiene a las afueras de París, en Croissy-Beaubourg. Cuando llegaron, el alemán había reproducido a escala la distribución del centro en una de las grandes naves que tiene en el campo para ver dónde instalar cada una de sus obras.

Anselm Kiefer en el Centro de Arte Hortensia Herrero. / A.S.

Una indisposición en el último momento le ha impedido estar en València esta mañana. Sin embargo, tanto el comisario y asesor artístico del CAHH, Javier Molins, como la presidenta Herrero, han agradecido su total disposición a organizar esta muestra que le trae por primera vez a València, a un lugar que, casualmente, está estrechamente ligado por su obra, a la que caracteriza el peso histórico y del tiempo, como al palacio donde ahora se expone y que es, por momentos, laberíntico.

Seis salas, sesenta obras

De esas salas se han tenido que mover unas 60 obras para ceder el espacio a Kiefer. Se ha hecho en tres días, lo que ha obligado a cerrar el museo, para liberar seis salas donde exponer las obras de gran tamaño del alemán.

En las seis nuevas obras traidas desde Francia, como en el resto, el paisaje es el hilo conductor de su obra, unido a la mitología, la literatura y la música. Así, se hace alusiones a Rainer Maria Rilke y Charles Baudelaire, Richard Wagner y Franz Schubert, que conviven con temas universales como el amor y la tragedia, todos relacionados con la naturaleza como una manera de medir el tiempo y la historia.

En 'Dánae', la obra colosal del 13 metros que ocupa toda la sala Andana, en la tercera planta, se resume bien toda la obra de Kiefer. En ella convive el mito giego de Dánae, hija de Acrisio, rey de Argos, a quien el oráculo anunció que moriría a manos de su nieto. El monarca decidió encerrar a Danae en una torre para que nunca tuviera descendientes, hasta que el dios Zeus intervino transformánose en lluvia de oro para colarse en la torre y fecundar a Dánae, cuyo hijo, Perseo, mató por accidente a su abuelo en una competición de disco, cumpliéndose así la profecía.

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Detalle del pan de oro en 'Dánae' de Anselm Kiefer en el Centro de Arte Hortensia Herrero. / A.S.

En el cuadro, la lluvia de Perseo lo cubre todo como pan de oro, uniéndose así a la representación de este mito como hicieron antes de Tiziano y Rembrandt, pero lo aterriza en sus propios códigos al situar la acción en el aeropuerto de Tempelhof en Berlin, el edificio más grande del mundo hasta que se construyó el Pentágono. Primero fue de uso comercial, después fue un símbolo de la Alemania Nazi y durante la Guerra Fría, un símbolo de la resistencia democrática durante el bloqueo a Berlín Occidental que duró un año, entre 1948 y 1949.