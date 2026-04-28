Un nuevo significado para la endogamia, de la columna en Panorama de Lluís Mesa a la AVL

Si se piensa en la palabra 'endogamia', a uno le viene a la mente más de una noticia que ha salpicado a la política en los últimos tiempos. Ese hecho de favorecer a aquellos cercanos, impidiendo de paso -como si fuera más un coto privado- el acceso a los de fuera de un colectivo o institución resuena de manera demasiado familiar. Sin embargo, pese a lo que se podría pensar, en el diccionario normativo de la Academia Valenciana de la Llengua (AVL), 'endogàmia' no contaba todavía este pasado marzo con ese significado.

Esta curiosidad la apuntaba con tino -dentro de los artículos que publica cada jueves en la sección de Panorama- el técnico linguístico y columnista de Levante-EMV, Lluís Mesa. Más allá de dejarlo patente en su pieza "'Canviar el xip', també en l'AVL" del 12 de marzo, el también gestor cultural decidió enviar una petición solicitando su inclusión. Una reclamación que, en pocas semanas, ha surtido su efecto. Porque desde hoy, la acepción de 'endogàmia' como "tendència d'un grup social a promocionar membres del propi entorn i rebutjar l'entrada de persones alienes" ya se puede encontrar en el diccionario. Un "cambio de chip" rápido, al menos en este caso.