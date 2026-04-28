Otra perspectiva del jardín de la Casa Museo Benlliure: salen a la luz nuevos planos del siglo XIX
La tesis doctoral de Elísabet Quintana halla nueva documentación sobre el diseño en jardinería de este céntrico lugar tal como lo diseñaron los pintores Josep y Peppino Benlliure
La exposición 'Projectes i dibuixos. El jardí dels Benlliure' que se inaugura este martes ofrece una nueva visión -técnica y arquitectónica- de este emblemático espacio verde del centro de València. La investigadora Elísabet Quintana, en el marco de su tesis doctoral, ha encontrado nuevos dibujos originales que componen ahora una muestra. Algunos de ellos son inéditos sobre cómo se ideó y diseñó uno de los jardines privados más singulares de la València del siglo XIX. A pesar de las numerosas intervenciones de las que ha sido objeto, continúa conservando las catacterísticas esenciales que le otorgaron sus propietarios, los pintores Josep y Peppino Benlliure.
Así, la concejalía de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, dirigida por José Luís Moreno, inaugura la muestra con la intención de abrirla al público de martes a domingo hasta el 13 de septiembre y está precisamente comisariada por Quintana.
La muestra se inaugura en el marco de la celebración del Día Europeo de los Jardines Históricos. En total, se ofrecen al público 64 dibujos que José y Peppino Benlliure realizaron entre los años 1908 y 1917, durante el proceso de diseño y transformación del jardín de su casa. Junto a los dibujos, se presentan también una serie de esculturas, fotografías y maquetas que ayudan a las personas espectadoras a contextualizar los diseños realizados por los Benlliure.
La evolución del jardín la exposición ofrece una lectura renovada del jardín de la Casa-Estudio Benlliure a través de los dibujos de José y Peppino Benlliure. La Casa-Museo custodia una amplia y valiosa colección gráfica que permite aproximarse no solo a su actividad artística, sino también a su interés por el proyecto arquitectónico y por el diseño del espacio doméstico y del jardín.
La investigación en la que se fundamenta la exposición ha permitido estudiar e interpretar un conjunto de bocetos hasta ahora poco conocidos o inéditos, directamente vinculados a la casa, el estudio y el jardín familiar de la calle Blanquerías.
A través de estos dibujos, se hace patente la implicación directa de los Benlliure en las diversas ampliaciones y reformas realizadas entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, así como la estrecha relación entre estas transformaciones arquitectónicas y la configuración del jardín.
El recorrido expositivo se organiza en diversas etapas que muestran la evolución del jardín, desde el espacio heredado, de carácter hortícola, hasta el jardín proyectado, concebido ya como un espacio representativo y escenario de la vida familiar y social del pintor. Los dibujos revelan un proceso de experimentación continua con múltiples alternativas para el estudio, la casa y los espacios exteriores, así como una especial atención a los elementos construidos del jardín.
Tal como subraya la investigadora Elisabet Quintana, "en este contexto, el dibujo se convierte en mucho más que una práctica artística". "Es una herramienta proyectual con la que José y Peppino Benlliure exploran, imaginan y construyen el espacio que habitan", ha dicho.
La exposición podrá ser visitada hasta el 13 de septiembre de martes a sábados (de 10 a 14 y de 15 a 19 horas) y los domingos y festivos (de 10 a 14 horas).
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