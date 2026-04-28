Seguridad Social vuelve a la “cresta de la ola” con el estreno de su nuevo single "Por todas partes te veo" en el Roig Arena

"Somos surferos del rock. Nos sentimos en un momento en el que estamos de nuevo en la cresta de la ola”. Esas palabras, pronunciadas por alguien con más de cuatro décadas sobre los escenarios y cuya musica ha acompañado a varias generaciones fuera y dentro de España, no son un asunto menor. Al contrario. Quizás sea la mayor muestra de la trascendencia que tiene “Voy a Marte”, el nuevo disco de Seguridad Social cuyo primer adelanto “Por todas partes te veo” se ha presentado este mediodía en el Roig Arena.

Surgido "en un trastero"

Con el cantante y líder de la banda valenciana, José Manuel Casañ, a la cabeza y acompañado por el guitarrista del grupo, Javi Vela, Seguridad Social ha mostrado las primeras pinceladas de un álbum de estudio surgido "en un trastero durante la pandemia" y que tiene como eje conductor “las cinco etapas del duelo” (negación, ira, negociación, depresión y aceptación), con los pensamientos y sentimientos que las caracterizan, según ha destacado Casañ ante los medios de comunicación reunidos en el palco Johnnie Walker del recinto.

Allí ha sido donde se ha interpretado a voz y guitarra ese primer single, que posteriormente ha resonado a pleno volumen a través de la megafonía y las pantallas del Roig Arena. No ha sido, sin embargo, la única muestra musical que ha resonado en el pabellón valenciano. Porque en el recinto también se han podido escuchar canciones clásicas, también sólo acompañadas de una guitarra, como "Chiquilla" o "Mi rumba tarumba".

Casañ y Vela, durante la presentación del nuevo single de la banda. / Germán Caballero

Un concierto en 2027

Del mismo modo, el acto -al que ha asistido, por ejemplo, el director-gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bugeda- ha contado con otras ‘sorpresas’, como el anuncio el próximo año -por el 45 aniversario sobre los escenarios de la banda- de un concierto de Seguridad Social que contará también con la presencia de “invitados y amigos”. Las entradas para esta cita, que se celebrará el 1 de mayo de 2027, podrán comprarse en preventa el día 4 y de manera general a partir del día 5, siendo el concierto que servirá como punto de partida -ha reconocido Casañ- de una gira que los llevará por España y América.

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Asimismo, ‘Voy a Marte’ no viene solo. Porque en la presentación musical, el grupo formado en 1982 ha dado a conocer también el libro complementario al álbum -publicado por Sargantana- en el que se recogen desde relatos cortos a ilustraciones de creadores como Paco Roca, sin olvidar poemas o haikus.