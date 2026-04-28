La Subterrànea presenta en el Teatre Rialto 'Les girafes dormen dretes’
El text, d’Ester Medrano, va formar part de 'Inèdits', el projecte de suport a la dramatúrgia de l’IVC. L’obra, protagonitzada per Pau Gregori, Ester Medrano i Marta Santandreu, es representarà els dies 2 i 3 de maig
L’Institut Valencià de Cultura (IVC) ha programat en el Teatre Rialto de València 'Les girafes dormen dretes', de la companyia valenciana La Subterránea. Es tracta d’un espectacle carregat de bellesa poètica, contingut social, ritme i humor que es representarà els dies 2 i 3 de maig.
Esta obra teatral, dirigida per Roberto Hoyo, va ser seleccionada per l’IVC per a ‘Inèdits’, el programa a través del qual el fomenta i visibilitza l’autoria valenciana. A més, promou i difon el treball dels professionals de les arts escèniques valencianes a través de les lectures dramatitzades dels textos seleccionats.
Ara, la companyia La Subterránea porta la funció, en valencià, a l’escenari del Rialto, protagonitzada per Pau Gregori, Ester Medrano i Marta Santandreu.
En escena, dos personatges, mitat persones mitat girafes, viuen una història d’amor enmig de la sabana. Però la rutina, la criança i altres depredadors estan a l’aguait darrere de l’arbust, posant en perill la supervivència i la integritat de la seua relació.
Un tercer personatge, la DJ/VJ de la sabana, s’encarregarà de generar un ambient sonor de música electrònica i l’ambient visual acompanyant el públic en este viatge, aportant ironia i crítica social sobre les relacions sexoafectives, i afegint, a més, una reflexió sobre els rols i la identitat de gènere, així com una anàlisi del comportament dels subjectes, a tall d’estudi animal.
La Subterránea és una companyia de teatre resident a València, formada per Lucía Sáez i Ester Medrano, que aborda les seues propostes des de la creació col·lectiva. Definir el seu treball és parlar d’investigació, de nous llenguatges escènics i de compromís. Les entrades es poden adquirir en les taquilles dels teatres Principal i Rialto i en la taquilla en línia de l’IVC.
L'obra forma part del programa Inèdits i va ser una comissió independent qui va seleccionar tres textos: ‘I don't wanna die at 27’, d'Arantxa Cortés i estrenada el passat octubre; ‘Tot esperant el bot’, d'Isabel Martí i ‘Les girafes dormen dretes’, d'Ester Medrano. De fet, l'obra de Medrano es va estrenar el passat novembre al Teatre Arniches d'Alacant en el marc de la Mostra de Teatre Espanyol d'Autors Contemporanis.
