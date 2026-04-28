Torrent sobre la llegada del BigSound: "Lo que está claro es que despertamos interés"

El Ayuntamiento de Torrent ha asegurado que la posible llegada del festival BigSound a Parc Central de la localidad "ha de sumar para la ciudad y respetar siempre a los vecinos". Así lo ha señalado el consistorio en un comunicado después de que Levante-EMV haya hecho público que el evento musical que hasta ahora se celebraba en la Ciutat de les Arts apunta a trasladarse a la capital de l'Horta Sud tras la sentencia que obliga al Ayuntamiento de València a que el volumen de sonido no sobrepase los 90 decibelios para garantizar el descanso de los vecinos.

En su nota, el Ayuntamiento de Torrent sigue sin querer confirmar que se haya acordado ya el traslado del BigSound a la localidad, aunque diversas fuentes sí han corrobado la existencia desde hace al menos tres semanas las negociaciones entre el gobierno de Amparo Folgado (PP) y la promotora del festival, tal como ha avanzado Levante-EMV. "Son las promotoras y organizadoras quienes tienen que decir dónde van a ir y qué van a hacer, no el ayuntamiento", justifica el consistorio.

"Lo que sí es una realidad -añaden a continuación- es que Torrent está despertando interés. Tras eventos como Germanor Fest, Champions Burger o Burger Cup, y con la próxima llegada del festival Mamma Mia de pizzas, se está generando movimiento en la ciudad".

El escenario del Germanor Fest está listo / L-EMV

"A Torrent no venía nadie"

En este sentido, la nota también subraya que "hace tres años nadie venía a Torrent y ahora muchos se están fijando en nosotros. Por algo será". "Se está haciendo un trabajo importante de promoción y de impulso de la ciudad, atrayendo eventos de todo tipo que no solo dinamizan la vida social, sino que también generan inversión, posicionan el nombre de Torrent y ayudan a que puedan llegar otras oportunidades y actividades económicas en el futuro", concluye el comunicado para destacar al fina que "en cualquier caso, todo lo que venga tiene que sumar para la ciudad y, por supuesto, respetar siempre a los vecinos de Torrent".

Desde que hace un mes un fallo judicial dejara en el aire la celebración en la Ciutat de les Arts i les Ciencies (Cacsa) de cuatro festivales -el Festival de les Arts, el BigSound, el Love the 90’s y el I Love Reggaeton-, las ubicaciones que puedan servir como una alternativa viable a este enclave se han ido trabajando dentro y fuera de la ciudad. Un paso obligatorio ante un escenario difícil y en el que tiempo juega a la contra. Ante esta realidad, la búsqueda de localizaciones -con el área metropolitana como gran posibilidad'- se ha venido acelerando entre los organizadores de las distintas citas musicales. Tanto es así que, a día de hoy, el camino más probable es que estos certámenes acaben teniendo distintos lugares de celebración este próximo verano. Y, entre ellos, el Parc Central de Torrent se perfila con fuerza como escenario de la próxima edición del BigSound, fechada para el 26 y 27 de junio.

Aunque a día de hoy ninguna de las partes ha confirmado esta posible acogida, varias voces del sector consultadas por este diario apuntan a que esta posibilidad está ganando enteros frente a una València en la que la imposibilidad de superar, según marca la ordenanza del Cap i Casal, los 90 decibelios en origen hace francamente complicado que un evento de este tipo pueda celebrarse con normalidad. Porque aunque el mantenimiento de su actual ubicación siempre ha sido la opción favorito de los promotores, el hecho de mantener el sonido sin exceder ese límite convertiría estos eventos más en un "hilo musical" que en un festival. O lo que es lo mismo, en un ambiente que previsiblemente no contentaría ni a los artistas participantes ni a los espectadores asistentes.

El BigSound, celebrándose en la Ciutat de les Arts i les Ciències. / Levante-EMV

Festivales y conciertos previos

De ahí que la exploración de alternativas haya ido cogiendo fuerza, con el Parc Central de Torrent como una opción ciertamente imaginable. En su currículum, este recinto de aproximadamente 26.000 metros cuadrados -superior a la que tienen otros de municipios cercanos y una superficie que permitiría acoger sin problemas el volumen de público de este tipo de certámenes- ha sido sede ya del Tardeo Remember Torrent, el Rockejat Festival o del Germanor Fest de 2025, además de acoger otras citas como The Burger Cup. Asimismo, en el pasado también ha contado con conciertos de las fiestas patronales como el de El Canto del Loco, Amaral o Antonio Orozco.

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A este hecho se suma que la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, apuntó ayer -tras confirmarse que el Parc Central será sede en mayo de un festival gastronómico- su intención de "proyectar nuestra ciudad como un referente en la organización de grandes citas" y que eventos como estos son "una oportunidad única para posicionar el municipio en el mapa de los grandes festivales". Una frase que tiene un mayor peso en el marco actual de indecisión sobre el futuro de unas citas musicales que, en el caso del BigSound, movió entre las dos jornadas de su edición de 2024 a 46.000 personas.