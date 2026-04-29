Más de 9.000 figuras cuenta los vínculos históricos de España en Norteamérica bajo el lema 'The Legacy: Los clicks hacen historia"

Un entierro entre la arena en las cercanías de un presidio real en Tucson, el modo de vida de una de las tribus que poblaban Florida antes de que llegara el barco del primer gobernador de Puerto Rico o víveres siendo descargados en la bahía de San Diego a mediados del XVIII. Son situaciones cotidianas, pero de otra época. No obstante, también son parte de la historia o los vínculos que España -o su antecesora- tuvo con Norteamérica hace siglos. Unas conexiones que, con motivo del 250 aniversario del nacimiento de Estados Unidos como nación, se exploran ahora en profundidad en el Museo Histórico Militar de València. Pero no a través de imágenes o libros, sino mediante los atuendos, las compañías o las vivencias que representan más de 9.000 figuras de menos de 8 centímetros de altura que han divertido a generaciones y generaciones: los playmobils.