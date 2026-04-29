El Ateneo Mercantil organiza el II Mercado Artesanal Solidario para ayudar a los afectados por la DANA

El ‘II Mercado Artesanal Solidario para Empresas Afectadas por la DANA’ ya tiene fecha y lugar. Del 8 al 10 de mayo, el salón noble del Ateneo Mercantil volverá a ser el escaparate del producto artesano y de las pequeñas industrias de los municipios de l'Horta Sud afectados por la riada del 29 de octubre de 2024. La idea, llevada a cabo por el propio Ateneo Mercantil, recupera el formato del año pasado. Más de 15 empresas se unieron para recordar la catástrofe e impulsar el comercio local, en una acción solidaria. La iniciativa de este mercado fue un éxito que permitió a los afectados recuperar parte de las pérdidas sufridas durante la inundación, además de ofrecer al público un punto de encuentro con historias de esfuerzo y superación en primera persona.

Año y medio después de aquella madrugada, muchos talleres de Paiporta, Catarroja, Massanassa, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Picanya o Sedaví siguen reconstruyendo su actividad. Cerca del 40% del tejido productivo de la comarca se vio significativamente afectado por la dana, y buena parte de las microempresas de artesanía —por definición, con poca capacidad de stock y sin margen para parar la producción arrastran todavía las consecuencias. "No podemos dejar que la dana se olvide. La realidad es que, para muchos de estos negocios, la recuperación no ha terminado. Esta segunda edición es, precisamente, un recordatorio activo: visibilizar, comprar y acompañar", señalan desde la organización.

Primera Edición del Mercado Artesanal Solidario para Empresas Afectadas por la dana / Ateneo Mercantil

Acceso libre y recaudación para los afectados y la Fundación Horta Sud

Como en la primera edición, la participación de los artesanos será sin coste —el Ateneo cede el espacio y la logística— y el público tendrá acceso libre y gratuito durante los tres días. La totalidad de lo recaudado revertirá íntegramente en los propios artesanos y en la Fundación Horta Sud, que desde el primer día ha desempeñado una labor clave de canalización de la ayuda y acompañamiento a los afectados de la comarca. Se habilitarán, asimismo, distintas opciones de "fila cero" para que cualquier persona o entidad pueda colaborar sin adquirir producto.

Las empresas artesanas afectadas por la dana que deseen participar como expositoras ya pueden registrarse a través de este enlace