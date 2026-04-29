Carmen Calvo y Miquel Navarro reivindican la cerámica valenciana como elemento central del arte contemporáneo

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) ha acogido este miércoles un encuentro entre los artistas Carmen Calvo y Miquel Navarro, celebrado en el marco de la XVII Bienal Internacional de Cerámica de Manises. La cita ha reunido a ambos creadores en una conversación centrada en sus trayectorias y en su papel como pioneros en el uso de la cerámica dentro del arte contemporáneo.

Moderado por el profesor de Historia del Arte de la Universitat Politècnica de València, José Luis Clemente, el diálogo ha recorrido más de medio siglo de producción artística. A lo largo del encuentro, se ha puesto en valor la evolución de ambos autores, así como su contribución a la renovación de los lenguajes artísticos desde finales del siglo XX, incorporando la cerámica como un material central en sus procesos creativos.

Considerados dos figuras clave del arte contemporáneo valenciano, Calvo y Navarro han compartido una trayectoria que se remonta a finales de los años sesenta, cuando coincidieron durante su formación artística mientras trabajaban en la industria cerámica de Manises. Desde entonces, su proyección ha discurrido en paralelo, alcanzando reconocimiento internacional y participando en exposiciones de referencia como ‘New Images from Spain’, celebrada en el Museo Guggenheim de Nueva York en 1980.

Ambos artistas han expuesto en galerías y museos de prestigio y su obra forma parte de destacadas colecciones públicas y privadas. Además, han sido reconocidos con el Premio Nacional de Artes Plásticas y han representado a España en la Bienal de Venecia, consolidando su relevancia en el panorama artístico internacional.

Innovación y tradición

Durante la conversación, se ha subrayado el carácter innovador de su aproximación a la cerámica, un material tradicionalmente vinculado a lo artesanal que ambos contribuyeron a incorporar en el ámbito del arte contemporáneo. Desde los años setenta, su uso de este medio ha respondido a la necesidad de replantear las jerarquías artísticas y de explorar nuevas formas de expresión ligadas tanto a lo manual como a lo conceptual.

Noticias relacionadas

En el caso de Navarro, la cerámica -especialmente el barro cocido- ha sido fundamental en la construcción de sus reconocidas esculturas e instalaciones urbanas, mientras que Calvo ha trabajado con fragmentos, objetos y piezas cerámicas desde una perspectiva cercana a lo arqueológico. El encuentro ha servido así para reivindicar el papel de ambos artistas como referentes en la transformación de este material dentro del arte contemporáneo.