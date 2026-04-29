Carteles llaman al boicot de "la Met Gala de los Bezos" en Nueva York

Nueva York calienta motores para la Met Gala 2026, pero no todo son vestidos imposibles, alfombra roja y celebridades. A pocos días de la gran cita de la moda, que se celebrará el próximo lunes 4 de mayo en el Metropolitan Museum of Art, varios carteles han aparecido en las calles cercanas al museo llamando al boicot de la que algunos activistas ya han rebautizado como "la Met Gala de los Bezos".

La protesta apunta directamente a Jeff Bezos y Lauren Sánchez, que este año figuran como patrocinadores de la gala y de la exposición del Instituto del Vestido. La presencia del fundador de Amazon y de su esposa como mecenas principales ha desatado críticas por el peso simbólico que supone que uno de los hombres más ricos del mundo se vincule a uno de los eventos más exclusivos y mediáticos del calendario social neoyorquino.

Otro de los pósters llamando al boycot de la Met Gala de Bezos, en una parada de bus de Manhattan. / TIMOTHY A. CLARY / AFP

"Explotación laboral" versus glamur

En las pancartas, difundidas también en redes, se acusa a Bezos de financiar al ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU, en alusión a los contratos y servicios tecnológicos relacionados con Amazon Web Services. Otros carteles denuncian la "explotación laboral" en Amazon, una crítica recurrente contra la compañía por las condiciones de trabajo en sus almacenes.

La campaña lleva la firma del grupo activista británico Everybody Hates Elon ('Todo el mundo odia a Elon', por Elon Musk), conocido por sus acciones contra grandes fortunas tecnológicas. Según la agencia EFE, el colectivo pretende "exponer y avergonzar" a Bezos y ya impulsó protestas coincidiendo con la boda del magnate y Lauren Sánchez en Venecia en 2025.

Varias personas caminan frente a un cartel que pide el boicot de la Met Gala en Nueva York, el pasado día 16 de abril. / EFE / Nora Quintanilla

Invitados VIP

La Met Gala, organizada bajo la influencia de Anna Wintour, recauda fondos para el Instituto del Vestido del Met y es uno de los escaparates más potentes de la moda internacional. En 2025 logró una recaudación récord de 31 millones de dólares. Este año, bajo el lema 'La moda es arte', se espera la presencia de nombres como Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams, Sabrina Carpenter, Doja Cat, Zoë Kravitz o Angela Bassett.

La polémica llega, además, en un momento en el que el evento vuelve a situarse en el centro del debate sobre el lujo, la cultura y el poder económico. Aunque la Met Gala siempre ha contado con patrocinadores, la participación a título personal de Bezos y Sánchez ha sido leída por sus críticos como una operación de prestigio social más que como un simple apoyo cultural.

Además de Bezos y Sánchez, esta edición contará con los patrocinios de la casa de moda Saint Laurent y Condé Nast, el grupo de medios propietario de 'Vogue' y muchas otras publicaciones.

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Por ahora, el boicot no ha alterado los planes de la gala, que mantiene intacto su aura de secreto y exclusividad. Los invitados definitivos no se conocerán hasta el último momento, pero la conversación ya no gira solo en torno a quién subirá las escaleras del Met, sino también sobre quién paga la fiesta.