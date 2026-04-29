Más de 9.000 figuras de Playmobil narran en València la historia de la presencia española en Norteamérica

Un entierro entre la arena en las cercanías de un presidio real en Tucson, el modo de vida de una de las tribus que poblaban Florida antes de que llegara el barco del primer gobernador de Puerto Rico o víveres siendo descargados en la bahía de San Diego a mediados del XVIII. Son situaciones cotidianas, pero de otra época. No obstante, también son parte de la historia o los vínculos que España -o su precursora- tuvo con Norteamérica hace siglos. Unas conexiones que, con motivo del 250 aniversario del nacimiento de Estados Unidos como nación, se exploran ahora en profundidad en el Museo Histórico Militar de València. Pero no a través de imágenes o libros, sino mediante los atuendos, las compañías o las vivencias que representan más de 9.000 figuras de menos de 8 centímetros de altura que han divertido a generaciones y generaciones de ciudadanos: los playmobils.

Porque desde mañana 30 de abril y hasta el próximo 3 de septiembre, una amplia y variada muestra de estos simpáticos personajes en miniatura abre sus puertas en la Sala de Exposiciones Temporales del museo para dar a conocer seis momentos de la "contribución española" a la aparición del país norteamericano o de su propia idiosincrasia en el apartado militar. Como han destacado durante la presentación desde el enclave ubicado en el Paseo de Alameda, estas figuras "son una excelente forma de dar a conocer nuestra historia a los jóvenes y los no tan jóvenes" porque "permite viajar en el tiempo y aprender de aspectos no siempre conocidos de nuestra historia".

Algunas de las narrativas hechas con Playmobils presentes en la exposición. / Celeste Martínez

Quinta edición

Una iniciativa que, bajo el lema 'The Legacy: Los clicks hacen historia", llega en este 2026 a su quinta edición gracias a las aportaciones de una veintena de coleccionistas de la principal asociación de este juguete a nivel nacional, Aesclick. Del patrimonio de estos particulares llegados de València, Alicante, Madrid o Mallorca han surgido las miles y miles de figuritas que se pueden ver en momentos históricos muy concretos, la mayoría de ellas "creadas específicamente para esta muestra" o descatalogadas -han explicado los responsables del museo- para tener como resultado final una "experiencia de inmersión cargada de humor, nostalgia y rigor histórico".

El objetivo de todo ello es simple: "disfrutar compartiendo una afición a la vez que se aprende". En esta misma línea, la comisaria de la exposición, Belén Baviera, ha destacado que estas exposiciones son ya "un clásico", tan "importante" que el público "nos pregunta cuando va a ser la siguiente y los coleccionistas quieren venir también a València porque es un escaparate muy bueno".

De Arizona a California o San Luis

Pero, ¿a dónde viaja la muestra en esta ocasión? En un primer momento, en una de las 'urnas' expositivas -que llegan a superar hasta los 20 metros cuadrados- más grandes, el recorrido comienza mostrando el "descubrimiento de La Florida por Ponce de León" en 1513. Una tierra plagada de vegetación, ciénagas, cocodrilos o escorpiones venenosos que quedan plasmados con abundancia -junto a sus primeros pobladores- en cada recoveco en los que estos personajes narran este 'viaje' que el primer gobernador de Puerto Rico realizó con tres naves, aunque solo dos llegaron a la zona.

Algunas de las narrativas hechas con Playmobils presentes en la exposición. / Celeste Martínez

Las siguientes muestras, también de considerable tamaño, se centran en la "defensa del presidio real de San Agustín de Tucson" -ubicado en el Estado de Arizona y construida por los españoles- ante las tropas apaches que lo atacaron en 1779; la "Santa Expedición a California" -que fue una viaje militar y religioso promovido por Carlos III a finales del XVIII- para "asegurar la soberanía española sobre California y extender la evangelización entre los pueblos indígenas o la "misión frasciscana" en este mismo territorio también a finales del siglo XVIII.

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Por último, los dos dioramas restantes se centran, por un lado, en reflejar el viaje y el enfrentamiento de Bernardo de Gálvez y su flota formada por 1.315 soldados y cinco navíos para arrebatar a los ingleses el territorio de Pensacola (Florida) o en la defensa exitorsa de la ciudad de San Luis -formada su 'muralla' por cuatro torres de piedras conectadas por trincheras- por parte de Fernando de Leyba ante la amenaza del gobernador británico Patrick Sinclair. Todo ello parte de un montaje que se ha alargado durante semanas y que tiene como fin seguir convirtiendo con los clicks este espacio en "una exposición de referencia en el mundo del coleccionismo que atraiga a las personas de la calle", sean adultos o niños.