El Humans Fest de València premia al cineasta Pavel Talankin con el galardón Pau i Justicia 2026

Pavel Ilych Talankin, profesor y videógrafo ruso, recibirá de parte del 'Humans Fest' -el Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de València- el premio Pau i Justicia 2026. El acto tendrá lugar el jueves 28 de mayo a las 17 h durante el acto de inauguración de la XVII edición del 'Humans Fest' en el MuVIM. El ganador del Oscar a 'Mejor documental' por el filme 'Mr Nobody contra Putin' visitará València del 28 al 31 de mayo junto al codirector de la cinta David Borenstein y su ayudante Katya Kize. La Filmoteca Valenciana proyectará el documental el viernes 29 y contará con un coloquio posterior del equipo

Humans Fest, el festival de la Fundación por la Justicia, reconoce así la labor de Talankin en la defensa de los derechos de la infancia y la juventud, temática central de este año. Una edición cuyo programa apelará a actuar sin excusas para defender, proteger y garantizar los derechos de las nuevas generaciones.

Humans Fest / Redacción Levante-EMV

De profesor a ganador del Oscar

El profesor Talankin trabajaba, hasta el estreno del documental, como maestro y videógrafo en una escuela primaria en el pequeño pueblo de Karabash, región rusa de los Urales de Cheliábinsk, Rusia. Allí documentó cómo el gobierno ruso transformaba las clases en auténticas máquinas de propaganda patriótica, convirtiéndolas en centros de reclutamiento de soldados para movilizarlos al frente de Ucrania.

Capturó y narró el proceso en la película ‘Mr Nobody Against Putin’, que se estrenó en Sundance y ganó el premio BAFTA a mejor documental antes de conseguir el Oscar en su categoría. Los reconocimientos internacionales, sin embargo, han ido acompañados del exilio: el gobierno de Putin lo declaró ‘agente extranjero’ y lo añadió a su lista de proscritos en marzo de este mismo año. La difusión del documental en Rusia, de hecho, fue prohibida por sentencia de un tribunal que argumentaba que el documental “transmite una actitud negativa hacia el Gobierno ruso y la operación militar especial”. Talankin vive desde entonces en la República Checa.

Premio Pau i Justicia 2026

El Premi Pau i Justícia, otorgado por la Fundación por la Justícia en el marco del festival, tiene el objetivo de reconocer la trayectoria de una persona o entidad del audiovisual vinculada a la defensa y difusión de los Derechos Humanos. En anteriores ediciones han recibido el premio el documentalista Hernán Zin, la Red Carpet Human Rights Film Festival, primer festival de cine y derechos humanos de Palestina, la directora Isabel Coixet y las cineastas Waad Al-Kateab y Josefina Molina. También actores, productores y cineastas como Abdelatif Hwidar, Pepe Viyuela, Silvia Munt, Juan Diego Botto, Montxo Armendáriz o Puy Oria, entre otros.

Las personas y entidades premiadas se caracterizan por la dedicación de su vida profesional a dar voz y arrojar luz a colectivos cuyos derechos son vulnerados de forma sistemática. Sus trayectorias se caracterizan por hacer un cine comprometido con la cooperación internacional, sanidad, educación, sistema judicial, sistema penitenciario y la defensa de derechos.