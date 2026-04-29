Mislata descarta acoger el BigSound y el Festival de les Arts para priorizar la tranquilidad de sus vecinos

Mislata se ha autoexcluído como posible destino de los festivales de música cuya continuidad en la Ciutat de les Arts pende de un hilo por una sentencia judicial. El ayuntamiento que gobierna Carlos Fernández Bielsa ha hecho público un comunicado en sus redes sociales en el que informa que “la celebración en nuestra ciudad de eventos como el BigSound o el Festival de les Arts está totalmente descartada”. “Esta decisión -concluye el escueto comunicado- responde al compromiso de priorizar la tranquilidad de la ciudadanía”.

El anuncio se produce después de que se hiciese público que los promotores de los festivales que hasta ahora se han celebrado en Cacsa estaban estudiando posibles alternativas como el Parc Central de Torrent, el circuito Ricardo Tormo de Cheste y el Recinto Ferial de Mislata. Este último es un enclave de aproximadamente 14.000 metros cuadrados en el que se celebran cada año las fiestas del municipio -en las que se montan, sin ir más lejos, dos escenarios-. Además, también fue el espacio que acogió el año pasado el concierto de la banda gandiense, La Raíz, que contó con cerca de 20.000 espectadores.

Opción descartada

Pese a que desde el sector aseguran que incluso llegó a haber contactos entre el consistorio y los promotores de alguno de estos festivales, las mismas fuentes señalan que la opción quedó descartada porque las condiciones del espacio no serían las adecuadas. No es el caso del Circuito Ricardo Tormo, que tampoco es la opción preferida por su lejanía de València y la insuficiencia de transportes públicos. En cambio, el Parc Central de Torrent sí ofrece las dimensiones adecuadas para trasladar la experiencia de la Ciutat de les Arts y, además, hay buena conexión con Metrovalencia.

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Por eso, y tal como adelantó Levante-EMV, el Ayuntamiento de Torrent lleva tres semanas negociando con los promotores del BigSound para celebrar allí el festival los próximos 26 y 27 de julio en el caso de que finalmente decidan abandonar Cacsa. Cabe recordar que la Generalitat sí permite realizar estos eventos en su ubicación habitual, pero con un límite de sonido (85 dBS en el recinto de conciertos) que los festivales consideran insuficiente para satisfacer las necesidades del público y de los artistas.