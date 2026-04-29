Sol Picó y Xavo Giménez lideran la representación valenciana en los Premios MAX

La bailarina y coreógrafa valenciana, Sol Picó, nominada a Mejor espectáculo de danza, Mejor diseño de producción privada y Mejor elenco de danza, junto al actor y director valenciano, Xavo Giménez, nominado a Mejor adaptación o versión de obra teatral o coreográfica y Mejor actor, son los máximos exponentes de la Comunitat Valenciana entre los finalistas de los premios MAX. En conmemoración al Día Internacional de la Danza, la Sociedad General de Autores y Editores ha anunciado los finalistas que optarán al galardon el próximo 1 de junio en Mérida, que tiene como proposito "estimular y premiar el talento de los profesionales del Teatro y la Danza" según ha comunicado la Fundación SGAE.

Por otra parte, la compositora y actriz valenciana Raquel Molano Aylagas compite en el apartado de Mejor composición musical para espectáculo escénico, por la partitura para Fuenteovejuna (Compañía Nacional de Teatro Clásico) y Blanca Añón figura como finalista en la categoría de Mejor diseño de espacio escénico por su trabajo en Orlando.

Xavo Gimenez protagoniza "Yo soy 451", obra con la que se encuentra nominado al premio a mejor actor / Jordi Pla

Proceso de Votación

La reunión del jurado, que tuvo lugar el 23 de abril de forma telemática, dejó los 512 espectáculos que estaban inscritos para participar en la edición en 174 candidatos. De estos, solo 34 montajes han alcanzado la última fase del proceso, lo que supone un total de 77 finalistas en total.

Tras la primera fase de selección, un tribunal; formado por los cinco presidentes de los jurados territoriales, cinco personalidades reconocidas dentro del mundo de las Artes Escénicas y un miembro del Comité Organizador, ha sido el encargado de decidir quienes serán los finalistas de las 22 categorías que forman los 29º Premios Max. A estas categorías se suman, además, los tres trofeos especiales de designación directa: el Premio Max de honor, el Premio Max aplauso del público y el Premio Max aficionado.

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Dos nuevas categorías a concurso

Los premios MAX amplian este año a 22 las categorías de concurso a las que se puede optar, incorporando los galardones a Mejor elenco de teatro y el Mejor elenco de danza, una manera de reconocer el trabajo realizado a todo el equipo de una producción, no solo a aquellos nombres más visibles. Además, los creadores que participen en el premio a la Mejor autoría rebelación podrán optar también a los premios a Mejor autoría teatral o la Mejor coreografía.