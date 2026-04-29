El retrato de la Reina Isabel II preside ya la Galería Borbónica del Palau de Cervelló

El Ayuntamiento de València muestra ya al público el cuadro 'Recepción de Isabel II en el Palacio de Cervelló', obra del pintor valenciano Antonio Galbién Meseguer (1841-1896) íntimamente ligada a la historia de la ciudad. La pintura fue adquirida el pasado mes de diciembre por el consistorio a una coleccionista privada por 20.000 euros, ocupa desde este miércoles la denominada Galería Borbónica del Palau dels Comtes de Cervelló, estancia donde transcurre la escena, tras acometerse unos pequeños trabajos de limpieza y adecuación en la sala donde se encuentra permanentemente expuesta.

La obra, un óleo sobre lienzo de 192 x 265 cm, representa la recepción organizada en el año 1858 en honor a la reina Isabel II en el Palau de Cervelló con ocasión de la visita de la familia real española a València, ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado.

En la preparación del evento intervinieron todas las instituciones públicas y privadas de la ciudad, cubriendo un amplio programa de actos, que incluían el adorno e iluminación de las calles, representaciones de teatro, misas y vuelo general de campanas, recepción, con el respectivo besamanos en uno de los salones del Palau de Cervelló, y un baile de gala organizado por la guarnición del parque de artillería.

En la pintura, datada en 1866, aparecen representados los reyes de España, Isabel y su esposo Francisco de Asís, que reciben ofrendas de varias jóvenes vestidas con el traje regional valenciano por el nacimiento del príncipe de Asturias, futuro Alfonso XII. Entre las personalidades retratadas, se encuentran Vicente Boix, cronista de la ciudad de adscripción liberal; el conde de Parcent, a cuya influencia en la corte de Madrid se debe la visita de la reina; Miguel Nolla, empresario de origen catalán dedicado al mosaico; el marqués de Cruïlles; así como el conde de Almodóvar, alcalde de València entre 1857 y 1859.

Retrato ya colgado en el Palau de Cervelló. / Paco Alcantara

El cuadro está enmarcado con una caña o moldura estrecha dorada, posiblemente de época, y se encuentra en buen estado de conservación. De cara a la integración de la obra en la Galería Borbónica, el Servicio de Patrimonio Histórico procedió a la limpieza de los cortinajes, a la reordenación de los retratos existentes en la sala, así como al refuerzo de los cables de los rieles de sujeción, a fin de garantizar su exhibición con las debidas condiciones de seguridad y conservación.

Como tantos otros pintores de su generación, Antonio Galbién Meseguer, autor de la obra, estudió en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, ampliando sus estudios en la Academia de San Fernando de Madrid y obteniendo diversos premios a lo largo de su carrera.

Durante su vida, desempeñó diversos cargos docentes y participó igualmente en numerosos certámenes artísticos, como la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1866. Ese mismo año, Galbién fue nombrado profesor de dibujo del Instituto de Ciudad Real y, en 1876, de la Escuela de Bellas Artes de Málaga, de la que sería posteriormente su director.

El pasado del palacio

"Sumamos a nuestras colecciones una obra emblemática y representativa del pasado del Palau de Cervelló como residencia de la realeza española, tras el derribo del Palau del Real de València, reforzando el discurso histórico y destacando la importancia de este monumento, Bien de Interés Cultural, dentro de nuestro patrimonio local", ha declarado el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno.

"Con la incorporación de la citada pieza, dotamos de coherencia y continuidad al relato museográfico del espacio, integrando un testimonio visual directamente vinculado al uso histórico del palacio", ha añadido.

El Palau de Cervelló fue testigo de numerosos avatares históricos desde que fuera derruido el Palau del Real, en el contexto de la guerra contra Napoleón, y se convirtiera primero en capitanía general y después en residencia real, pasando a ocupar un lugar relevante en la historia de la ciudad y de la nación en la primera mitad del convulso siglo XIX español.

Los salones de la planta noble del Palau de Cervelló acogen en la actualidad una muestra pictórica de personajes representativos del siglo XIX en España, destacando los retratos de los reyes que componen la llamada Galería Borbónica.

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Mientras que la torre norte acoge a los primeros monarcas borbones, en el salón de baile se ubican los retratos de Fernando VII, María Cristina y de Isabel II, huéspedes todos ellos del palacio. Ya en la última sala se agrupan los reyes que no llegaron a hospedarse en él: Alfonso XII, la reina regente María Cristina de Habsburgo, Alfonso XIII, Juan Carlos I y Felipe VI.