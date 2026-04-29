Torrent confirma que acogerá el BigSound "si garantiza la seguridad y se respeta a los vecinos"

El Ayuntamiento de Torrent abre las puertas a que el festival BigSound se traslade al Parc Central desde la Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA). Los promotores llevan negociando desde hace tres semanas con el gobierno local presidido por Amparo Folgado la posibilidad de llevar hasta la capital de l’Horta Sud este evento especializado en música urbana, que moviliza a cerca de 40.000 espectadores en un fin de semana y cuya celebración en el centro de València pende de un hilo tras una condena judicial por molestias a los vecinos.

La respuesta que fuentes municipales daban ayer a la pregunta de si el consistorio estaba dispuesto a aceptar un evento de estas características junto al casco urbano de la localidad fue clara: “si se garantiza la seguridad y se respeta a los vecinos, sí”. Tan cerca esta el BigSound de Torrent que la propia Generalitat se ha comprometido ya a estudiar el refuerzo del transporte nocturno durante el fin de semana en el que se celebrará el evento.

El Festival de les Arts quiere seguir en València

En paralelo a estos movimientos, el panorama de los festivales afectados por la sentencia judicial comienza a dibujar estrategias distintas. Mientras el BigSound apunta cada vez con mayor claridad hacia Torrent como alternativa viable, el Festival de les Arts -cuyos responsables mantuvieron ayer una nueva reunión con responsables de la Generalitat- mantiene por ahora su intención de permanecer en su habitual recinto de CACSA pese a las limitaciones que impone la ordenanza acústica y a las incertidumbres derivadas del fallo judicial. Una posición que evidencia que cada promotor está valorando escenarios propios en función de sus características técnicas y del tipo de público al que se dirige.

Después de que este diario publicara ayer que Torrent apunta como destino del primer festival que podría verse obligado a salir de la Ciutat de les Arts por la dificultad de cumplir con la normativa que limita la música a 90 decibelios, el consistorio hizo público un comunicado en el que señalaba que “son las promotoras y organizadoras quienes tienen que decir dónde van a ir y qué van a hacer, no el ayuntamiento”. Una declaración que, lejos de cerrar la puerta, ha sido interpretada en el sector como una muestra de prudencia institucional mientras avanzan las conversaciones.

Imagen del Parc Central de Torrent en el que podría celebrarse el BigSound. / L-EMV

"Hace tres años nadie venía"

Eso sí, en ningún momento el Ayuntamiento de Torrent ha negado las negociaciones con el BigSound, sino que más bien ha contribuido a reforzar la sensación de que la oficialización del acuerdo podría estar próxima. Las fuentes municipales defendían en su comunicado que la noticia sobre el acercamiento del festival deja “claro” que “Torrent está despertando interés en los últimos tres años”. “Tras eventos como Germanor Fest, The Champions Burger o The Burger Cup, y con la próxima llegada del festival Mamma Mia, se está generando movimiento en la ciudad”, indicaba el consistorio.

“Hace tres años nadie venía a Torrent y ahora muchos se están fijando en nosotros y nos tienen en cuenta. Por algo será”, añadían las mismas fuentes municipales para destacar que se está desarrollando un trabajo sostenido de promoción e impulso de la ciudad, “atrayendo eventos de todo tipo que no solo dinamizan la vida social, sino que también generan inversión, posicionan el nombre de Torrent y facilitan la llegada de nuevas oportunidades y actividades económicas en el futuro”.

“En cualquier caso -finaliza la nota oficial-, todos los eventos que vengan tienen que sumar para la ciudad y para los vecinos y, por supuesto, garantizar la seguridad y respetar siempre a los residentes de Torrent, como ha ocurrido en los eventos celebrados hasta el momento”. Ya a preguntas de este periódico sobre si entre estos eventos también se encontraría uno de las dimensiones y características del BigSound, el consistorio insistió en que “si se garantiza la seguridad y se respeta a los vecinos, sí”.

Así pues, desde el Ayuntamiento de Torrent se reconoce el interés por acoger el BigSound en su Parc Central, mientras que fuentes del sector musical apuntan a que el cierre del acuerdo está cada vez más cerca. La promotora del evento considera muy complicado celebrar en la Ciutat de les Arts un espectáculo de estas características con un límite sonoro como el que establece el Ayuntamiento de València tanto en el recinto de conciertos como en el interior de las viviendas cercanas que denunciaron las molestias. Otras alternativas que se habían barajado inicialmente, como el circuito de Cheste o el recinto ferial de Mislata, parecen haber quedado descartadas por la distancia del primero respecto a la capital y por el insuficiente tamaño del segundo para albergar un evento de esta magnitud. En este sentido, el Parc Central ofrecería incluso la oportunidad por su extensión de incluir hasta tres escenarios en un festival.

Así se organizó el Germanor Fest en el Parc Central de Torrent. / Levante-EMV

La cuestión de la movilidad

Una cuestión clave sobre la mesa en el hipotético traslado del BigSound a Torrent es la movilidad y el acceso al recinto. No se trata de una preocupación menor y ha sido uno de los asuntos abordados por los promotores con la Generalitat, a la que se le ha solicitado reforzar los servicios nocturnos para garantizar un desplazamiento eficiente tanto desde València como desde el área metropolitana. Según ha podido saber este diario, el Consell se habría comprometido a estudiar el refuerzo de los trayectos hasta la capital de l’Horta Sud durante las jornadas del festival.

A preguntas de este periódico, la Conselleria de Medio Ambiente e Infraestructuras ha recordado que la estación de Torrent Avinguda, que sería la principal puerta de entrada para los asistentes al festival ubicado en el entorno de la plaza de la Concordia, cuenta con dos líneas de Metrovalencia -la 2 y la 7- que finalizan su recorrido en ese punto. Esto implica que existe una capacidad notable para transportar a un gran volumen de usuarios y que, técnicamente, resulta viable ampliar frecuencias y horarios si la demanda lo requiere. En la actualidad, el último tren que llega a Torrent durante los fines de semana lo hace a las 2.27 horas de la madrugada, una franja que previsiblemente debería ampliarse para adaptarse al horario habitual de este tipo de eventos musicales.

En cualquier caso, el futuro inmediato de los festivales afectados por la sentencia judicial continúa condicionado por las exigencias acústicas vigentes. Un festival suele emitir a un volumen que ronda los 108 o 110 decibelios, una diferencia que puede parecer reducida respecto al máximo permitido de 90 —un nivel comparable al sonido de un secador de pelo doméstico— pero que en la práctica resulta determinante. No en vano, supone multiplicar varias veces la sensación de volumen percibida por el público. Además, en un entorno con miles de asistentes cantando al unísono, el propio ruido generado por el público puede llegar a superar el volumen del escenario, lo que añade una dificultad adicional a la adaptación de estos eventos a las actuales restricciones acústicas.