De la voz femenina de la teoría de la relatividad a la gira 'estrella' de 5 Seconds of Summer: Qué hacer en València del 1 al 7 de mayo

València da la bienvenida a mayo con una amplia variedad de planes con los que disfrutar de su vibrante vida cultural, que se mueve entre música, museos y artes escénicas y que cada semana recopila Levante-EMV.

Los mejores planes con música

'Everyone´s a Star! World Tour-5 Seconds of Summer'. Roig Arena. 1 de mayo. El grupo de pop-rock está de vuelta con València como una de sus dos únicas paradas en nuestro país dentro de una gira, la EVERYONES A STAR World Tour, que les lleva por Europa, Norteamérica y su Australia natal. En ella, la banda integrada por Luke Hemmings, Michael Clifford, Calum Hood y Ashton Irwin están presentando Everyone's a Star!, su sexto álbum, con el que inician una nueva y ambiciosa etapa de su carrera en el que resonarán sus grandes éxitos, pero también nuevos sencillos como "Not OK" y "Boyband".

'Animal Persona'. Sala Jerusalem. 7 de mayo. El nuevo proyecto musical del artista valenciano Carles Chiner, surgido tras la disolución de su anterior banda -Gener-, llega a la Sala Jerusalem. Acompañado por dos antiguos miembros de su anterior grupo -Enric Alepuz a la batería y Vicent Todolí a los teclados- y con la incorporación de Carlos Soler al bajo y Samuel Reina a la guitarra, el de Quart de Poblet recupera parte del repertorio de su anterior banda para el directo y lo amplía con nuevas composiciones reunidas en 'Bestiari', el disco que marca esta nueva etapa.

Animal Persona, la nueva banda de Carles Chiner. / Sala Jerusalem

Así respiran los teatros

Terror, humor, música y drama. El teatro tiene mil caras y he aquí una pequeña selección de ellas.

Teatro Olympia

Mamma mia!: Hasta el 28 de junio. Uno de los musicales internacionales más populares ya está brillando en València con 23 grandes éxitos de ABBA -desde 'Dancing Queen' a 'Gimme Gimme Gimme', 'Chiquitita' o 'The Winner Takes It All', entre otros- como sonido emblemático. Un homenaje a las madres y a sus hijas, al amor y a los viejos amigos. Ha sido galardonada como Mejor Coreografía por los Premios Teatro Musical.

'A que vaig jo hi ho trobe'. Del 3 al 31 de mayo. A todos nos ha pasado eso de decir 'Això no ho trobe' y que tu madre haya respondido 'A que vaig jo i ho trobe?'. Pues esa interacción, tan real como la vida misma, llega ahora convertida en espectáculo al Olympia. Con una mezcla de humor y "sufrimiento" este show de dos monologuistas como La Tía Visantica y Óscar Tramoyeres "te harán revivir todo el que hacen las madres valencianas por amor... o por desesperación!".

Teatro Talia

'Señora Einstein'. Del 6 al 10 de mayo. Si alguien pregunta por la Teoría de la Relatividad, el nombre de Albert Einstein sale a la palestra. Sin embargo, tras este concepto que revolucionó la física hay, también, una voz femenina. Porque Mileva Marić fue científica, matemática y co-creadora de teoría, pero su historia quedó en la sombra como primera esposa de Einstein. Ahora, en forma de obra de teatro, su memoria llega al Talia, rescatando una vida dedicada a la ciencia hasta que la condición de mujer y madre truncó su prometedora carrera.

Señora Einstein llega al Talia el 6 de mayo. / Talia

'Quieres pecar conmigo'. Desde el 22 de abril al 3 de mayo. "Paz y Mónica, dos solteras treintañeras en paro que comparten piso, tienen un gran problema: viven a todo trapo y no llegan a final de mes. Para cuadrar sus cuentas trazan un plan que las llevarán a mentir, engañar y pecar. Sobre todo, pecar.". Una comedia llena de humor y carcajadas para pecadores.

Tablao Flamenco. Todos los jueves. Cada semana, las tablas del Talia se convierten en catedral del flamenco en València.

Teatro Rialto

'Les girafes dormen dretes'. 2 y 3 de mayo. Dirigida por Roberto Hoyo e interpretada por Pau Gregori, Ester Medrano y Marta Santandreu, esta historia de amor -o no- aterriza en el Rialto. "Estamos en La Sabana, la DJ levanta la mirada y allí están, bailando: una pareja de jirafas. Una pareja de personas. Una pareja que intenta vivir una historia de amor coherente con sus necesidades, más allá de las normas de la sabana y del porno. Pero la rutina, la crianza y otros depredadores están al acecho detrás del arbusto, poniendo en peligro la supervivencia y la integridad de su relación. ¿Queda todavía algún instinto animal en el amor?", reza su sinopsis.

'Les girafes dormen dretes', la obra que llega al Rialto. / Rialto

MUSEOS

Los museos de la ciudad son tan variados como los intereses e inquietudes de sus visitantes. Algunos de ellos ya tienen la programación para las próximas semanas y que se prolongará hasta finales del mes de agosto.

IVAM

'Tania Candiani. Radix'. Hasta el 6 de septiembre. El proyecto de la artista imagina un bioma ficticio habitado por entidades que oscilan entre lo científico y lo especulativo, entre lo observable y lo imaginado. "Se presenta como una instalación inmersiva concebida como un ecosistema híbrido, donde conviven plantas vivas, esculturas de vidrio soplado, organismos suspendidos, un raizotrón, proyecciones audiovisuales en diálogo cruzado y una composición sonora octofónica que envuelve el espacio".

José Manuel López

'La mujer en la obra de Julio González'. Hasta el 28 de febrero de 2027. El tema de la mujer domina por completo la obra de Julio González. Esta selección sin precedentes de la colección del IVAM sobre el tema lo confirma. Retratos familiares o de mujeres de la vida moderna, desnudos académicos o abstractos, figuras reales o idealizadas, alegorías históricas y políticas: todos forman parte de su evolución estilística de las formas plenas a las vacías, de la figuración a la abstracción. Sus esculturas también están cargadas de significado. Reflejan la emancipación de las mujeres contemporáneas, su tránsito de la esfera privada a la pública, del silencio a la palabra.

El heredero de Julio González en el IVAM. / Miguel Ángel Montesinos



'Territorios en tránsito / Solo dúo : Anna Talens & Mar Guerrero'. Hasta el 28 de junio. Esta exposición propone pensar el mar no como un límite, sino como territorio: un cuerpo vivo, cambiante, donde la cartografía se disuelve y las fronteras no se trazan con líneas fijas, sino con corrientes, mareas y temporalidades. Más que horizonte líquido, el mar aparece como una geografía inestable, un espacio que no se pisa pero que sostiene la movilidad de cuerpos, memorias y materiales.

Parte de la exposición 'Territorios en tránsito'. / Juan García/IVAM

'El aura de una saga moderna: Ignacio, José y Marisa Pinazo'. Hasta el 7 de febrero de 2027. El gran maestro Ignacio Pinazo Camarlench (1849-1916) tuvo dos hijos que se dedicaron al arte, José e Ignacio Pinazo Martínez, el primero pintor y el segundo escultor, aunque también practicó la pintura y fue cantante. Aunque Ignacio Pinazo Martínez es un gran escultor, se ha optado ahora por mostrar la obra de Marisa Pinazo Mitjans (1912-1990), hija de José Pinazo Martínez (1879-1933), ya que es ella quien da continuidad al arte de la pintura dentro de la tercera generación.



‘A media lumbre’. Hasta el 14 de junio. La exposición reúne propuestas que, desde las prácticas artísticas contemporáneas, abren espacios hacia materiales que, hasta tiempos recientes, han permanecido jerarquizados dentro de perímetros subalternos: cerámica, barro, lana, textiles, bordados, esparto, palma, mimbre y otras fibras naturales.

Parte de la exposición 'A media lumbre' en el IVAM. / IVAM

Bellas Artes

'Tiempos modernos'. Hasta el 31 de mayo. Es una revisión crítica de la colección de pintura española contemporánea del Museo de Bellas Artes de València, centrada en el periodo comprendido entre las décadas de 1940 y 1970. Este arco cronológico, clave para comprender la modernización artística en la España que salía de la Guerra Civil, ha quedado tradicionalmente relegado en los discursos museísticos al situarse entre el arte clásico y las últimas tendencias de finales del siglo XX.

La exposición 'Tiempos Modernos'. / JM LOPEZ

Fundación Bancaja

'Compromiso con el arte. De Miró a Barceló. Hasta el 6 de septiembre. Picasso, Kandinsky, Juan Gris, Georges Braque, Sean Scully, Giorgio de Chirico, Cristina Iglesias, Eduardo Chillida, Joan Miró, Miquel Barceló, Manolo Valdés, Carmen Calvo, Soledad Sevilla, Miquel Navarro, José María Yturralde, Carlos Alcolea, Urbano Lugrís, Antón Lamazares, Manolo Millares, Francisco Leiro o Menchu Lamas son algunos de los 60 artistas que estarán presentes en una de las muestras más ambiciosas de la Fundación Bancaja. De la mano de ABANCA, la institución valenciana presenta la exposición 'Compromiso con el arte. De Miró a Barceló', que reune una variedad de las obras de arte contemporáneas de ambas instituciones. La muestra, comisariada por Fernando Castro Flórez, planteará un diálogo entre ambas colecciones en un recorrido por la evolución del arte durante los siglos XX y XXI.

Fundación Bancaja y ABANCA presentan la exposición 'Compromiso con el arte. De Miró a Barceló' / Miguel Ángel Montesinos y Celeste Martínez

'Tàpies. Última década (2002-2012)'. Hasta el 30 de agosto. La muestra monográfica de Antoni Tàpies, uno de los grandes artistas españoles de la segunda mitad del siglo XX y hasta su muerte en 2012, profundizará en la última etapa de su trayectoria artística con obras especialmente representativas que revelan su esencia como artista. Su obra se incluye en numerosas colecciones públicas y privadas como la Tate Gallery en el Reino Unido, el MOMA en New York, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna en Roma, el Musée de Arte Moderne y el Centro Georges Pompidou en Paris, el Stedelijk Museum de Amsterdam, el Museo de Arte Contemporáneo de Los Angeles, entre otros.

La Fundación Bancaja inaugura la exposición 'Tàpies: Última década 2002-2012' / Daniel Tortajada

'Calo Carratalá. Todo lugar es provisional'. Hasta el 7 de junio. Una exposición que revisa la singular expresión del entorno natural de Calo Carratalá (Torrent, 1959) tras toda una trayectoria de más de 30 años trabajando en el ámbito del paisaje, que le ha convertido "en uno de los creadores actuales de referencia en el paisajismo contemporáneo español".

CaixaForum

'Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas'. Hasta el 12 de octubre. La exposición en el Caixaforum, trazada en colaboración con el Victoria and Albert Museum, permite apreciar como la obra del Lewis Carroll y su Alicia se ha convertido en un fenómeno que ha alcanzado e impactado no solo en las pantallas, sino también en ámbitos como la gastronomía, la música, la moda o la fotografía, entre otros. Creatividad y curiosidad que queda reflejada a través de los 255 objetos y obras de arte.

"Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas" llega a CaixaForum València. / Celeste Martínez / Celeste Martínez

'Música y matemáticas, un viaje sonoro del caos al cosmos. Hasta el 23 de agosto. Esta exposición brinda un viaje sonoro que, partiendo del silencio absoluto, indaga la sonoridad de la naturaleza: la música de la materia y las matemáticas que rigen los patrones musicales.

Uno de los 'vínculos' de Música y Matemáticas en la exposición del CaixaForum. / Fernando Bustamante

La Rambleta

'Trozos y Trazos'. Hasta el 8 de mayo. La Rambleta acoge una muestra muy íntima, construida con auténtica pasión y entrega, que refleja la diversidad de intereses y la libertad creativa de Quique Castellano. "Una exposición singular y, sin duda, bastante atípica dentro del panorama plástico valenciano, donde conviven pintura, collage, objeto y experimentación en un equilibrio tan personal como honesto".

'Trozos y Trazos' de Quique Castellano. / La Rambleta

L'ETNO

'L'or roig. La ruta del safrà'. Hasta el 27 de septiembre. Esta exposición temporal explora la historia de esta especia y exhibe 'tesoros' como los cuadernos de viaje y las latas personalizadas que transportaban este azafrán desde Novelda o València a territorios como India, China o Japón. Además, la muestra también reivindica el papel de la mujer recolectora o la vinculación de este condimento con la ciencia o la espiritualidad.

La exposición 'L'Or Roig. La ruta del Safrà'. / Miguel Ángel Montesinos

Bombas Gens

'La Leyenda del Titanic'. Más que una exposición, es un viaje inmersivo sin precedentes al corazón de uno de los relatos más fascinantes y conmovedores de la historia. Tras su éxito en Madrid, Londres, Zúrich, Múnich y Viena, llega ahora a Bombas Gens Centre d’Arts Digitals la mayor exposición itinerante del mundo dedicada al legendario transatlántico, enriquecida con nuevas instalaciones interactivas creadas especialmente para su estreno en València.

'La Leyenda del Titanic', en Bombas Gens. / Bombas Gens

Centre del Carme

'María Carbonell. The Subversive Stitch'. Hasta el 18 de junio. De lo doméstico a la resistencia. De lo íntimo a lo reivindicativo. De la importancia de la lucha de las sufragistas británicas a inicios del siglo XX a la de los movimientos del femenismo contemporáneo, desde el #MeToo a colectivos como Las Tesis, Pussy Riot o Femen. Y todo ello con el bordado y el arte textil como "puente". Esos son los puntales bajo los que abre sus puertas en el Centre del Carme de Cultura Contemporània (CCCC) la exposición 'The Subversive Stich' de la artista murciana Maria Carbonell, quién ha utilizado los tejidos, símbolos o colores que legaron esas marchas en Reino Unido para establecer una "conexión" con el presente mediante una serie de estandartes modernos. Los mismos que muestran como los "movimientos sociales no son estáticos, sino que van fluyendo" y que hay que "hacer una revisión al pasado para aprender".

Carles Llorca

'Yolanda Benalba. Jauría. Hasta el 21 de junio. Tras una década trabajando con colectivos feminizados y sexodisidentes en México, la artista valenciana Yolanda Benalba presenta su primera exposición individual en España.