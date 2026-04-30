Añade Levante-EMV como fuente preferida y no te pierdas nuestras noticias

Google ha incorporado una nueva utilidad que permite a los usuarios seleccionar sus medios favoritos como fuentes preferidas dentro de la Búsqueda. Gracias a esta opción, los lectores pueden indicar a Google qué publicaciones quieren ver con más frecuencia cuando realizan búsquedas relacionadas con la actualidad.

A partir de ahora, los usuarios pueden añadir Levante-EMV como fuente preferida en Google de forma sencilla y gratuita. De este modo, cuando busquen noticias sobre temas de actualidad, será más probable que los contenidos de Levante-EMV aparezcan en el módulo de “Noticias destacadas”.

Selecciona Levante-EMV como fuente favorita / L-EMV

Cómo añadir Levante-EMV como fuente preferida en Google

Accede al enlace directo de Levante-EMV en la herramienta de fuentes preferidas de Google haciendo click en este mismo enlace o en la siguiente imagen Inicia sesión con tu cuenta de Google, si no lo has hecho ya.

Añade Levante como fuente preferida / L-EMV

Selecciona Levante-EMV como una de tus fuentes preferidas. A partir de ese momento, cuando hagas búsquedas de actualidad en Google, tendrás más posibilidades de encontrar nuestras noticias en el bloque de Noticias destacadas.

Noticias destacadas de Levante-EMV / L-EMV

Una forma sencilla de no perderte nuestras noticias

Añadir Levante-EMV como fuente preferida es una manera rápida de seguir más de cerca la actualidad que elaboramos cada día desde nuestra redacción.

Con esta configuración, los lectores podrán encontrar más fácilmente:

Las noticias más relevantes de actualidad.

Reportajes, entrevistas y análisis propios.

Información local, nacional e internacional.

Opinión, cultura, sociedad, deportes, economía, entretenimiento y otros contenidos de interés.

Coberturas especiales y temas de última hora.

Todo ello sin coste, sin instalar ninguna aplicación adicional y manteniendo el control sobre las fuentes informativas que cada usuario quiere priorizar.

Una apuesta por la información de confianza

Para Levante-EMV, esta nueva función supone una oportunidad para reforzar el vínculo con sus lectores habituales y facilitar que quienes confían en nuestra cobertura puedan encontrarnos de forma más directa en Google.

En un entorno informativo cada vez más amplio, poder elegir fuentes preferidas ayuda a los usuarios a identificar mejor los medios que quieren seguir y a personalizar su experiencia de búsqueda.

Levante-EMV invita a todos sus lectores a añadir la cabecera como fuente preferida en Google y seguir disfrutando de una información rigurosa, cercana y actualizada.

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