El I Love Reggaeton y el Love the 90's se van al Ciutat de València

La sentencia judicial que ha dejado en el aire los distintos festivales que se celebran en la Ciutat de les Arts i les Ciències (Cacsa) sigue provocando movimientos en el tablero musical valenciano. Mientras el BigSound tiene muy avanzadas las negociaciones para trasladarse al Parc Central de Torrent -aunque oficialmente mantiene como sede el entorno del Palau de les Arts- tras las limitaciones sonoras de la ordenanza de València que delimitan el sonido que estos eventos pueden hacer, son ahora el Love the 90's y el I Love Reggaeton los que se cambian de ubicación rumbo al Ciutat de València, según ha podido confirmar este diario por fuentes conocedoras de la situación.

Una posibilidad real

Porque aunque ambos festivales siguen manteniendo en sus canales oficiales el enclave de la Ciutat de les Arts como punto de celebración y sus asistentes no han recibido ningún tipo de comunicación sobre un posible cambio de ubicación de los certámenes, desde hace días este diario ya venía avanzando que el traslado de estas dos citas de día -más pequeñas que el citado BigSound o el Festival de Les Arts- eran una posibilidad seria. Entre las opciones estaba irse a La Marina Sur -con capacidad para unos 14.000 espectadores- o al estadio del Levante UD, este último un punto al que ya se ha desplazado la ceremonia de clausura de los Gay Games y que ahora se convertirá en su casa para al menos este año salvo cambio de última hora.

Entre las posibles ventajas que los promotores encontrarían en el Ciutat estaría justamente uno de los puntos que han llevado a esta situación: la distancia con las viviendas más cercanas. En concreto, se considera que el estadio linda con pocos vecinos directos, un hecho que sumado a la mayor insonorización o los planes de evacuación y seguridad que este tipo de recintos tiene que tener lo hacen atractivo para poder celebrar un evento de estas características. Todo ello, sin contar con la posibilidad de encontrar en los alrededores lugares como un centro comercial.

El 'I love Reggaeton' sigue marcando Cacsa como su recinto. / Levante-EMV

La decisión final

El movimiento, eso sí, se produce cuando la justicia tiene todavía que tomar una decisión esencial respecto al posible mantenimiento del resto de citas. Porque los vecinos afectados por el ruido han solicitado que no permita a la Generalitat ni a Cacsa mantener ninguno de estos eventos en su actual enclave -ni siquiera con la presentación de un "plan de actuación" que garantice que no se superan esos 85 decibelios permitidos por normativa-, una petición que puede saldarse bien con la imposibilidad de celebrarse definitivamente todos los certámenes o bien con una celebración cumpliendo con todas las condiciones técnicas requeridas y sin contradecir el fallo judicial.

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Mientras esto se dirime, la Generalitat y Cacsa han venido manteniendo reuniones entre el martes y el miércoles con los promotores del Festival de les Arts y del BigSound para trasladarles que su postura sigue siendo que los eventos se celebren, pero siempre respetando el límite de 85 decibelios fijado por la normativa. Sin embargo, esta posición sitúa a los organizadores en una situación compleja, ya que el sector considera que ese umbral dificulta seriamente la viabilidad de festivales de gran formato en la Ciutat de les Arts, pero también le complica a los promotores a nivel contractual con artistas y con el público que ya tiene sus abonos comprados justificar el traslado de los eventos a otros espacios.