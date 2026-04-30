La Fira del Llibre abre sus puertas "más allá de las cifras" en una apuesta por la calidad y las librerías independientes

El sol característico que acostumbra a brillar durante la Fira del Llibre no ha fallado esta mañana durante la inauguración de su 61 edición. El buen tiempo ha reinado en la primera jornada de una feria que se extenderá hasta el 10 de mayo, con dos fines de semana incluidos, pero con una previsión meteorológica para este puente que genera cierta inquietud en la organización. Frente a esa incertidumbre, existe la certeza de que volverá a ser un encuentro literario de récord, a tenor de las casetas y expositores, que superan las 140, y la asistencia, que no ha dejado de crecer en los últimos años. En el tradicional paseo Antonio Machado de los Jardines de Viveros de València, esta mañana los principales asistentes han sido niños y niñas de varios colegios que no han dejado de acercarse a las librerías y buscar sus cuentos y novelas favoritas.

En esta mañana de inauguración, las autoridades han oficializado esta apertura de puertas con todos los agentes culturales implicados. La consellera de Cultura, Carme Ortí, ha recorrido los expositores acompañada por el director de la Fira del Llibre, Pau Pertegaz, la presidenta de la fundación, María Bravo y el presidente del Gremi de Llibrers, Juan Pedro Font de Mora, junto al director general de Cultura, Miquel Nadal, y el diputado provincial de Cultura, Paco Teruel. Han participado también la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó, así como el rector de la Universitat de València, José Luis Gandia.

Autoridades y agentes culturales que han asistido a la inauguración de la Fira del Llibre. / Germán Caballero

Estos cargos públicos han arropado a la pregonera de este año, la catedrática en Filología Catalana Gemma Lluch, que ha hecho un repaso de las funciones y efectos que tiene la lectura: conectarnos a la historia, transmitir valores, leer como práctica social y leer para conocer el mundo, además de plantearle un reto al cerebro en el aprendizaje y concentración. "Pero, además, la lectura nos nivela a todos culturalmente y, sobre todo, leemos para ser mejores personas", ha concluido.

Sin embargo, ha sido Font de Mora quien ha sentado las bases de lo que esta Fira del Llibre debe ser. Principalmente, debe evitar morir de éxito a tenor de las últimas ediciones donde se han pulverizado esos récords y, de hecho, a menos que la lluvia lo impida, podría volverlo a hacer este año. "Hemos crecido mucho, pero tenemos que poner la calidad por encima de la cantidad, fomentando las librerías independientes, más allá de las cifras, porque ellas son el hecho diferencial de nuestra feria", ha señalado.

Además, el presidente del Gremi de Llibrers ha recordado que estas librerías son el tejido de los barrios "un refugio para el contacto humano, un puente entre distribuidores, autores y público y una herramienta de aprendizaje para una conciencia crítica".

La consellera Carmen Ortí y el presidente del Gremi de Llibrers Juan Pedro Font de Mora. / Germán Caballero

También María Bravo ha intervenido para poner sobre la mesa el carácter mediterráneo de la Fira del Llibre de València, donde se apuesta "por la diversidad y la pluralidad", dos hechos diferenciales en relación con otras ferias que sirven, además, como un horizonte hacia el que caminar. Ha reivindicado el bilingüismo de València y cómo eso en sí mismo es un acicate para la internacionalización de lo local, con una feria que otorga premios a la escritora franco-marroquí Leïla Slimani este año o a Theodor Kallifatides en 2025. "El Mediterráneo es más que un mar, es un puente entre continentes y una mezcla de diversas culturas; es el origen del libro, aquí nació el abecedario, el papiro y las religiciones, y sobre estas aguas se erigió la Biblioteca de Alejandría", ha concluido.

Cuarta autonomía en producción editorial

La consellera Carmen Ortí ha puesto cifras más concretas a lo que la Feria expone. "No solo es un evento festivo -ha dicho-, sino que celebramos la fortaleza de un sector resiliente, solidario y que camina hacia la estabilidad", y ha explicado que la Comunitat Valenciana es la cuarta autonomía en producción editorial con el 8,2% del total nacional de libros editados. En lo que va de año, Ortí ha asegurado que se han editado 1.900 libros en castellano y 600 en valenciano, todos ellos por el 97 % de las editoriales que son microempresas. "Es, por tanto, un sector artesano que necesita apoyo institucional fuerte, para lo que trabajamos en un plan estratégico de subvenciones para la promoción editorial y actividad cultural en librerías y para la adquisición de material bibliográfico", ha asegurado.