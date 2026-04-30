La Fira del Llibre mira al cielo: todas las actividades pendientes de la lluvia del fin de semana

La Fira del Llibre de València ultima los preparativos para abrir las persianas de sus casetas desde esta tarde y hasta el próximo 10 de mayo. Casi diez días y dos fines de semana donde las expectativas son máximas, porque se celebra la edición 61 con una nueva dirección -la de Pau Pertegaz-, se bate récord de expositores (105) repartidos en 142 casetas y se confirma, con estos datos, que es la segunda feria del libro más importante de España por volumen comercial y por programación cultural. Solo hoy, en el día de la inauguración, hay previstas 81 firmas de autores y autoras y cinco presentaciones de libros. Sin embargo, el parte meteorológico empaña la programación: una borrasca traerá tormentas con chubascos que podrían modificar todos los eventos organizados.

El propio Pertegaz explica a este diario que todo queda a expensas de la previsión meteorológica. El Jardín de Viveros no está preparado para lluvias persistentes y los libros no se pueden mojar, por lo que no se descarta que, en caso de chubascos fuertes, tengan que cerrar y proteger los ejemplares. El segundo problema viene con las actividades, cuyos escenarios de celebración están al aire libre sin posibilidad de ponerse a cubierto. No sería la primera vez: en 2022, la Fira del Llibre se tuvo que cancelar por las fuertes lluvias que ya obligaron a cerrar todos los escaparates.

"Si llueve mucho, las actividades tendrán que cancelarse, no hay otra opción; estaremos pendientes del tiempo todo el rato y nos adaptaremos", señala el director de la Fira del Llibre. Por lo pronto, las actividades del jueves por la tarde se mantienen, con la presentación de 'Oxígeno', con su autora, Marta Jiménez, así como la de 'Marcelino' de Bibiana Collado y 'Reliquia', de Pol Guasch.

Presentación hace una semana de la 61 edición de la Fira del Llibre en el Ayuntamiento de València. / L-EMV

Ahora bien; el viernes se prevé un aumento de la inestabilidad, sobre todo por la tarde, con chubascos que podrían ser fuertes. Para ese día está prevista la presentación de 'Incensurable', de Luna Miguel, así como 'Memorias de un nieto confuso' de Máximo Pradera, a las 18:15 horas. Poco después comenzará la de Pablo Rivero con su libro 'La Canguro', además de Cristina Monge para presentar 'El descontento'.

El sábado no mejora

El sábado llegará una vaguada que mantiene la misma previsión, mientras que el domingo el cielo se abrirá a lo largo del día. Así, en el día central del fin de semana está prevista la presentación de 'Plomo', de José Luis Sastre, en el formato club de lectura para el cual se han agotado ya las entradas. Será a las 12 del medio día, misma hora en que Enric Juliana presente la obra que ha escrito junto a Esteban Hernández, 'Viaje a un nuevo mundo'. Poco después será el turno de Manuel Vilas para presentar 'Islandia' y a las 7 de la tarde será Carlota Gurt quien introduzca 'Els erms'.

El domingo, Santiago Díaz presentará a medio día 'El amo (jotadé, 2)' y Christian Gálvez charlará con el público sobre 'He vencido al mundo'. También Luis Mateo Diez y Juan Cruz introducirán 'El vigía de las esquinas' e 'Inolvidables', mientras que por la tarde Alejandro Palomas presentará 'Una veritat' y Antonio Maestre 'Me crie como un fascista'. A las 19 horas, Miquel Alberola presentará en el Espai Palau de la Música 'Raimon: aquest jo que jo soc' con actuaciones musicales de artistas invitados.

Hora a hora

En total, más de un centenar de presentaciones, talleres, coloquios y firmas se llevarán a cabo a lo largo de este fin de semana pendientes siempre de la meteorología y con poco margen de actuación. Así, librerías, editoriales e instituciones que forman parte de la feria irán adaptándose a cada circunstancia en este primer fin de semana que se prevé siempre como de máxima afluencia.

La programación de esta edición también pone el foco en la memoria literaria y las efemérides, con homenajes destacados como el dedicado al poeta Josep Piera, recientemente fallecido, así como actos en torno a Francesc Almela i Vives -proclamado escritor del año 2026 por la Acadèmia Valenciana de la Llengua- y al pensador italiano Umberto Eco, en el décimo aniversario de su muerte.

Además, la feria refuerza su proyección internacional con la concesión de sus premios anuales a figuras como Carme Riera, Martí Domínguez y Leïla Slimani, quien recibe el galardón internacional en una apuesta por el carácter mediterráneo del evento. Todo ello en una cita que, tras seis décadas de trayectoria ininterrumpida desde 1966, se ha convertido en una de las señas de identidad cultural de València y en una parada imprescindible para lectores y lectoras cada primavera, siempre que el tiempo lo permita.