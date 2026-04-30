El ilustrador madrileño Álvaro Bernís firma el cartel de Cinema Jove 2026

El ilustrador Álvaro Bernis (Madrid, 1983) firma el cartel de la 41 edición del festival Cinema Jove. El director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del Institut Valencià de Cultura (IVC), Luis Gosálbez, ha explicado que el autor ha sido seleccionado "no sólo porque cuenta con una brillante trayectoria profesional en el mundo de la ilustración y del diseño gráfico, sino porque sus obras tienen una estética y un espíritu muy dinámicos, que encajan perfectamente con esta nueva etapa del festival".

Por su parte, la directora de Cinema Jove, María Albiñana, ha destacado la voluntad de que "cada espectador se sienta protagonista". Gracias al trabajo de Álvaro Bernis, se ha construido "una mirada que conecta, que une y que convierte la asistencia al festival en algo compartido, casi íntimo, como la experimentada por una verdadera comunidad", ha explicado. En este sentido, asegura que Cinema Jove se caracteriza por ser un punto de conexión "entre la audiencia y sus creadores", donde los propios cineastas se integran entre las personas que asisten a las proyecciones.

Álvaro Bernis firma el cartel de Cinema Jove 2026. / L-EMV

Por todo ello, Álvaro Bernis "encaja con la necesidad narrativa de la imagen gráfica, que forma parte desde el inicio de Cinema Jove en la ciudad de València, y que permite conectar con la industria del cine de una manera cercana", subraya la organización en un comunicado.

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Álvaro Bernis se formó en ilustración y cómic en la Escuela Superior de Dibujo de Madrid, y en cine de animación en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Sus imágenes han sido publicadas en cabeceras internacionales como 'The New Yorker', 'The New York Times', 'The Atlantic' y 'The Guardian'. También ha colaborado con marcas de la talla de Apple, Quiksilver y Hermès, y publica semanalmente sus ilustraciones en una columna de 'The Economist'.