Pilar Bernabé pone en valor el legado de Pérez Casado: "Hay que tenerlo presente contra la simpleza del pasado que vuelve"

La Fira del Llibre de València ha sido testigo de la presentación del libro 'Agraït amb la vida' de Ricard Pérez Casado, en la que participaron la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; la editora Àfrica Ramírez, de Balandra; y el periodista José Manuel Alcañiz.

Precisamente, Bernabé reivindicó la figura de Pérez Casado como la de un alcalde que supo transformar València desde una mirada vinculada a su trayectoria personal y a una concepción de la política basada en la escucha, la cultura y la libertad.

Pilar Bernabé presenta 'Agraït amb la vida' de Ricard Pérez Casado en la Fira del Llibre de València / Levante-EMV

Sensibilidad extrema

Durante la presentación de sus memorias, Bernabé definió la obra como unas "memorias personales", pero también como el reflejo de cómo su recorrido biográfico influyó decisivamente en la manera en la que pensó y transformó València.

También se refirió a las memorias de Pérez Casado como un texto lleno de "feminismo” y de una "sensibilidad extrema con la cultura y la libertad", así como de una escucha activa hacia la ciudadanía. Esa relación con los vecinos y vecinas fue, precisamente, una de las claves que permitió hacer realidad su visión de València.

Entre los proyectos que hoy definen la ciudad y que forman parte de su legado se citaron el Jardín del Turia, la defensa de El Saler frente a las presiones urbanísticas de la época y el impulso del Palau de la Música.

Tras cuatro décadas después de que dejara la alcaldía, Bernabé subrayó la importancia de recordar las "resistencias anacrónicas" de la derecha de aquel tiempo frente a una manera de imaginar València más abierta, moderna y comprometida. Un recuerdo que, según señaló la delegada del Gobierno, resulta especialmente necesario en el contexto actual, ante "la simpleza del pasado que vuelve".

Responsabilidad institucional

En este sentido, la presentación sirvió también como una llamada a recuperar una política con mayor profundidad y responsabilidad institucional, capaz de elevar el nivel del debate público frente a la simplificación de los tiempos actuales.

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"No podemos conocer al político o a la política que esté al frente de una ciudad o de un territorio si no conocemos su historia", afirmó durante el acto, lo que resume la vigencia del legado de Pérez Casado para comprender y gobernar València.