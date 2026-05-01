5 Seconds of Summer conquista Valencia con un debut vibrante y nostálgico en el Roig Arena

La banda australiana 5 Seconds of Summer, también conocida como 5SOS, vivió esta noche su esperado estreno en Valencia ante más de 6.500 fans, que se dieron cita en el Roig Arena para disfrutar de un concierto vibrante, emotivo y cargado de complicidad. En su regreso a España tras tres años sin actuar en nuestro país, el grupo repasó los grandes éxitos de su trayectoria y presentó las canciones de su nuevo disco, Everyone’s a Star!.

El concierto arrancó con Luke Hemmings, Ashton Irwin, Michael Clifford y Calum Hood comiendo una paella —cocinada en el restaurante Poble Nou del Roig Arena— dentro de una limusina. El vehículo, instalado sobre el escenario, se convirtió en uno de los grandes elementos escénicos de la noche y, minutos después, pasó a ser el espacio desde el que Irwin comandó la batería durante buena parte del show. “NOT OK” y “No1 Obsession” fueron los temas elegidos para abrir la velada, seguidos rápidamente por “Teeth”, una de sus canciones más emblemáticas, coreada de principio a fin. El recorrido por su trabajo más reciente continuó con canciones como “Boyband” y “Telephone Busy”.

Estructurado en diversos actos, el recital destacó por la interacción constante con el público. Desde una divertida presentación en PowerPoint en la que la banda repasó con ironía cómo había sido su día por Valencia, hasta una votación para elegir la canción sorpresa que interpretarían minutos después sobre el escenario, 5SOS convirtió el concierto en una experiencia participativa. Uno de los momentos más celebrados llegó cuando una fan fue elegida para entregar el “Premio a la Boyband del Año”, una dinámica habitual en sus conciertos que, como no podía ser de otra manera, volvió a recaer en ellos.

El instante más emotivo llegó con la dupla formada por “Bad Omens” y “Ghost of You”, dos de las favoritas de sus seguidores, antes de dar paso a un tramo en el que cada integrante interpretó canciones de sus proyectos individuales. A partir de ahí, comenzó el acto dedicado a algunos de los temas más emblemáticos de sus dos primeros álbumes. Canciones como “Amnesia”, “English Love Affair” o “Jet Black Heart” hicieron viajar al público a los orígenes de la banda.

El clímax de la noche llegó con “She Looks So Perfect”, el hit que los lanzó al estrellato en 2014, acompañado de balones gigantes surcando el recinto en una de las imágenes más festivas del concierto. Antes del desenlace, el grupo proyectó un emotivo vídeo con referencias a momentos clave de su carrera, con el que quiso subrayar que su historia con los fans sigue escribiéndose. Y lo hizo de la manera más simbólica: con los integrantes de la banda entre el público mientras sonaba “Everyone’s a Star!”, recordando que el camino siempre ha sido compartido.

Noticias relacionadas

Como colofón final, 5 Seconds of Summer se reservó otro de sus grandes himnos, “Youngblood”, que puso el broche de oro a una celebración de su trayectoria y a un debut valenciano difícil de olvidar.