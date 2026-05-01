Los escritores y escritoras que firman libros este fin de semana en la Fira del Llibre de València

La Fira del Llibre de València encara su primer fin de semana grande con una de las actividades que más aficionados trae hasta el Jardín de Viveros. Las firmas de autores convierten el espacio en un punto de encuentro directo entre los autores y su público. Entre el 1 y el 3 de mayo, decenas de casetas acogerán sesiones continuadas de firmas en las que convivirán nombres consolidados, como del panorama literario con nuevas voces que buscan abrirse paso.

Tras un arranque más pausado el jueves, día de la inauguración, con nombres como Marta Jiménez o Pol Guasch, en la jornada del viernes las firmas se centran principalmente durante la tarde. El sábado, por su parte, se perfila como el día de mayor actividad. Desde media mañana, a partir de las 11:00 horas, la feria despliega una intensa programación con firmas simultáneas en buena parte de las casetas, en una dinámica que se prolonga hasta la noche con relevos constantes de autores. El domingo mantiene ese pulso, con una agenda igualmente completa durante la mañana y un cierre progresivo por la tarde.

Este formato, que permite a los lectores acercarse de manera directa a sus autores favoritos, se ha consolidado como uno de los grandes atractivos de la feria que este año bate récord. Las largas colas ante determinadas casetas como sucede con autoras de la talla de Alice Kellen o Elísabet Benavent -que firmarán la semana que viene- reflejan no solo el tirón de figuras muy seguidas, sino también el interés por descubrir nuevas propuestas literarias.

Quién firma en la Fira del Llibre de València este fin de semana

1 de mayo de 2026

17:00 horas

Diana Bon — Caseta 135

Aroa Bresó Olaso — Caseta 16-17

María Villamayor — Caseta 69-70

Iván Baeza — Caseta 69-70

José Mola — Caseta 69-70

Lydia A. Benavent — Caseta 73-74

Lucía G. Sobrado — Caseta 73-74

Vicent Marco — Caseta 73-74

Eva Ruano Corral — Caseta 95

Begoña Valero — Caseta 56-57

Marisol Sales Giménez — Caseta 56-57

Rosa Sanmartin — Caseta 58-59

Belén Cantó — Caseta 132

Consuelo Pascual — Caseta 132

Marta Santes — Caseta 14-15

Irene Alegría — Caseta 46-47

Patricia Bonet — Caseta 46-47

Nacho Golfe — Caseta 46-47

Athenea De Dios — Caseta 140

Silvina Frucella — Caseta 23-24

Irene Estrada — Caseta 23-24

Juan Carlos Prieto — Caseta 25-26

Susana Miguélez — Caseta 25-26

Iván Alfaro y Mariel — Caseta 60-61

Juan Carlos Andreu — Caseta 60-61

Javier León Sorribes — Caseta 60-61

Sandra Aleixandre — Caseta 60-61

17:30 horas

Alba Sola — Caseta 89-90

Raul Ferrero Martínez — Caseta 89-90

Sofia Costa Gargallo — Caseta 89-90

Paula Reyes Pla — Caseta 54-55

Jesús García Cívico — Caseta 8-9

18:00 horas

Rocío Bonilla — Caseta 8-9

Joanjo Garcia — Caseta 5

Sandra Barrera — Caseta 146

Raquel M. Roca — Caseta 106

María Torra — Caseta 110

Patricia A. Miller — Caseta 142

Amelia Mayo — Caseta 142

Ana Sirvent y Freddy Mas — Caseta 130

Isabel Sánchez — Caseta 119

Sara Pérez — Caseta 119

Jesús Espinós — Caseta 75

Pau Clua — Caseta 42-43

Javier Alamán — Caseta 76

Lourdes Boïgues — Caseta 105

Irene Vera — Caseta 140

18:30 horas

Raquel Silva — Caseta 110

18:45 horas

J. A. Aguilar — Caseta 80-81

Jesús Núñez Perea — Caseta 80-81

19:00 horas

Emma Gil — Caseta 129

Alicia Arribas — Caseta 146

Juan Francisco Ferrándiz — Caseta 82-83

Isabel Barceló — Caseta 82-83

Fani Grande — Caseta 93-94

Giuseppe Guiduccio — Caseta 106

Elisa Macías — Caseta 122

David Gandía — Caseta 119

Rosario Raro — Caseta 99-100

Eva Torres — Caseta 95

Mikel Guerendiain — Caseta 27-28

Emilio A. Vera — Caseta 140

Eduardo Lacambra — Caseta 23-24

Guillermo Cánovas — Caseta 23-24

Gregorio Muelas — Caseta 25-26

Gloria Atienza — Caseta 25-26

2 de mayo de 2026

11:00 horas

Carlota Gurt — Caseta 8-9

Roberto Hurtado — Caseta 122

Amparo Murgui — Caseta 52-53

Jose Ramón Sales — Caseta 52-53

Kris Goré — Caseta 52-53

Sonia Valiente — Caseta 82-83

Andrea Millet — Caseta 80-81

Lliris Picó — Caseta 93-94

Nacho Golfe — Caseta 10-11

Pilar Rubio — Caseta 95

María Villamayor — Caseta 56-57

Begoña Valero — Caseta 89-90

Alfons Cervera — Caseta 134

11:30 – 13:30 horas

Susana Fortes — Caseta 82-83

Raquel Catalina — Caseta 147

Ana Requena — Caseta 27-28

Adrián Cordellat — Caseta 5-6

Bibiana Collado — Caseta 82-83

Luis Zueco — Caseta 69-70

17:00 horas

Inmaculada Fuentes — Caseta 52-53

MacDiego — Caseta 82-83

Susana Gisbert — Caseta 82-83

Isabel San Sebastián — Caseta 99-100

Ana Campoy — Caseta 16-17

Luis Zueco — Caseta 73-74

Begoña Oro — Caseta 73-74

18:00 – 19:00 horas

José Luis Sastre — Caseta 8-9

Santiago García-Clairac — Caseta 42-43

Carmen Amoraga — Caseta 82-83 (19:00)

Mariano Peyrou — Caseta 126

3 de mayo de 2026

10:00 horas

Roberto Hurtado — Caseta 122

María Romera — Caseta 122

11:00 horas

Amparo Murgui — Caseta 52-53

MacDiego — Caseta 82-83

Luis Zueco — Caseta 82-83

Rocío Bonilla — Caseta 16-17

Fermina Cañaveras — Caseta 69-70

Lydia A. Benavent — Caseta 73-74

Jordi Bayarri — Caseta 58-59

Nacho Golfe — Caseta 46-47

Vicent Marco — Caseta 46-47

12:00 – 13:30 horas

Carmen Amoraga — Caseta 8-9

Begoña Aráez — Caseta 146

Rafa Gomar — Caseta 105

Miguel Ángel Giner — Caseta 5-6

Juan Francisco Ferrándiz — Caseta 69-70

17:00 horas

La Fúmiga — Caseta 8-9

Inmaculada Fuentes — Caseta 52-53

Enrique Vaqué — Caseta 82-83

Rosa Mascarell — Caseta 93-94

Marta Perea — Caseta 56-57

Ferran Albert — Caseta 50-51

18:00 – 19:00 horas