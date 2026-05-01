1-3 de mayo
Los escritores y escritoras que firman libros este fin de semana en la Fira del Llibre de València
El público podrá acercarse a sus autores favoritos en la Fira del Llibre de València, que bate récord de asistencia y ofrece un programa completo de firmas este fin de semana
La Fira del Llibre de València encara su primer fin de semana grande con una de las actividades que más aficionados trae hasta el Jardín de Viveros. Las firmas de autores convierten el espacio en un punto de encuentro directo entre los autores y su público. Entre el 1 y el 3 de mayo, decenas de casetas acogerán sesiones continuadas de firmas en las que convivirán nombres consolidados, como del panorama literario con nuevas voces que buscan abrirse paso.
Tras un arranque más pausado el jueves, día de la inauguración, con nombres como Marta Jiménez o Pol Guasch, en la jornada del viernes las firmas se centran principalmente durante la tarde. El sábado, por su parte, se perfila como el día de mayor actividad. Desde media mañana, a partir de las 11:00 horas, la feria despliega una intensa programación con firmas simultáneas en buena parte de las casetas, en una dinámica que se prolonga hasta la noche con relevos constantes de autores. El domingo mantiene ese pulso, con una agenda igualmente completa durante la mañana y un cierre progresivo por la tarde.
Este formato, que permite a los lectores acercarse de manera directa a sus autores favoritos, se ha consolidado como uno de los grandes atractivos de la feria que este año bate récord. Las largas colas ante determinadas casetas como sucede con autoras de la talla de Alice Kellen o Elísabet Benavent -que firmarán la semana que viene- reflejan no solo el tirón de figuras muy seguidas, sino también el interés por descubrir nuevas propuestas literarias.
Quién firma en la Fira del Llibre de València este fin de semana
1 de mayo de 2026
17:00 horas
- Diana Bon — Caseta 135
- Aroa Bresó Olaso — Caseta 16-17
- María Villamayor — Caseta 69-70
- Iván Baeza — Caseta 69-70
- José Mola — Caseta 69-70
- Lydia A. Benavent — Caseta 73-74
- Lucía G. Sobrado — Caseta 73-74
- Vicent Marco — Caseta 73-74
- Eva Ruano Corral — Caseta 95
- Begoña Valero — Caseta 56-57
- Marisol Sales Giménez — Caseta 56-57
- Rosa Sanmartin — Caseta 58-59
- Belén Cantó — Caseta 132
- Consuelo Pascual — Caseta 132
- Marta Santes — Caseta 14-15
- Irene Alegría — Caseta 46-47
- Patricia Bonet — Caseta 46-47
- Nacho Golfe — Caseta 46-47
- Athenea De Dios — Caseta 140
- Silvina Frucella — Caseta 23-24
- Irene Estrada — Caseta 23-24
- Juan Carlos Prieto — Caseta 25-26
- Susana Miguélez — Caseta 25-26
- Iván Alfaro y Mariel — Caseta 60-61
- Juan Carlos Andreu — Caseta 60-61
- Javier León Sorribes — Caseta 60-61
- Sandra Aleixandre — Caseta 60-61
17:30 horas
- Alba Sola — Caseta 89-90
- Raul Ferrero Martínez — Caseta 89-90
- Sofia Costa Gargallo — Caseta 89-90
- Paula Reyes Pla — Caseta 54-55
- Jesús García Cívico — Caseta 8-9
18:00 horas
- Rocío Bonilla — Caseta 8-9
- Joanjo Garcia — Caseta 5
- Sandra Barrera — Caseta 146
- Raquel M. Roca — Caseta 106
- María Torra — Caseta 110
- Patricia A. Miller — Caseta 142
- Amelia Mayo — Caseta 142
- Ana Sirvent y Freddy Mas — Caseta 130
- Isabel Sánchez — Caseta 119
- Sara Pérez — Caseta 119
- Jesús Espinós — Caseta 75
- Pau Clua — Caseta 42-43
- Javier Alamán — Caseta 76
- Lourdes Boïgues — Caseta 105
- Irene Vera — Caseta 140
18:30 horas
- Raquel Silva — Caseta 110
18:45 horas
- J. A. Aguilar — Caseta 80-81
- Jesús Núñez Perea — Caseta 80-81
19:00 horas
- Emma Gil — Caseta 129
- Alicia Arribas — Caseta 146
- Juan Francisco Ferrándiz — Caseta 82-83
- Isabel Barceló — Caseta 82-83
- Fani Grande — Caseta 93-94
- Giuseppe Guiduccio — Caseta 106
- Elisa Macías — Caseta 122
- David Gandía — Caseta 119
- Rosario Raro — Caseta 99-100
- Eva Torres — Caseta 95
- Mikel Guerendiain — Caseta 27-28
- Emilio A. Vera — Caseta 140
- Eduardo Lacambra — Caseta 23-24
- Guillermo Cánovas — Caseta 23-24
- Gregorio Muelas — Caseta 25-26
- Gloria Atienza — Caseta 25-26
2 de mayo de 2026
11:00 horas
- Carlota Gurt — Caseta 8-9
- Roberto Hurtado — Caseta 122
- Amparo Murgui — Caseta 52-53
- Jose Ramón Sales — Caseta 52-53
- Kris Goré — Caseta 52-53
- Sonia Valiente — Caseta 82-83
- Andrea Millet — Caseta 80-81
- Lliris Picó — Caseta 93-94
- Nacho Golfe — Caseta 10-11
- Pilar Rubio — Caseta 95
- María Villamayor — Caseta 56-57
- Begoña Valero — Caseta 89-90
- Alfons Cervera — Caseta 134
11:30 – 13:30 horas
- Susana Fortes — Caseta 82-83
- Raquel Catalina — Caseta 147
- Ana Requena — Caseta 27-28
- Adrián Cordellat — Caseta 5-6
- Bibiana Collado — Caseta 82-83
- Luis Zueco — Caseta 69-70
17:00 horas
- Inmaculada Fuentes — Caseta 52-53
- MacDiego — Caseta 82-83
- Susana Gisbert — Caseta 82-83
- Isabel San Sebastián — Caseta 99-100
- Ana Campoy — Caseta 16-17
- Luis Zueco — Caseta 73-74
- Begoña Oro — Caseta 73-74
18:00 – 19:00 horas
- José Luis Sastre — Caseta 8-9
- Santiago García-Clairac — Caseta 42-43
- Carmen Amoraga — Caseta 82-83 (19:00)
- Mariano Peyrou — Caseta 126
3 de mayo de 2026
10:00 horas
- Roberto Hurtado — Caseta 122
- María Romera — Caseta 122
11:00 horas
- Amparo Murgui — Caseta 52-53
- MacDiego — Caseta 82-83
- Luis Zueco — Caseta 82-83
- Rocío Bonilla — Caseta 16-17
- Fermina Cañaveras — Caseta 69-70
- Lydia A. Benavent — Caseta 73-74
- Jordi Bayarri — Caseta 58-59
- Nacho Golfe — Caseta 46-47
- Vicent Marco — Caseta 46-47
12:00 – 13:30 horas
- Carmen Amoraga — Caseta 8-9
- Begoña Aráez — Caseta 146
- Rafa Gomar — Caseta 105
- Miguel Ángel Giner — Caseta 5-6
- Juan Francisco Ferrándiz — Caseta 69-70
17:00 horas
- La Fúmiga — Caseta 8-9
- Inmaculada Fuentes — Caseta 52-53
- Enrique Vaqué — Caseta 82-83
- Rosa Mascarell — Caseta 93-94
- Marta Perea — Caseta 56-57
- Ferran Albert — Caseta 50-51
18:00 – 19:00 horas
- Isabel Barceló — Caseta 42-43
- Sergio Villanueva — Caseta 82-83
- Marta Rodríguez — Caseta 119
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