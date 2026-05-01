La lluvia da una tregua para la tarde del viernes en la Fira del Llibre

La lluvia ha irrumpido esta mañana en el primer viernes de la Fira del Llibre, lo que no ha evitado que cientos de personas hayan aprovechado la jornada festiva y se hayan acercado a los Jardines de Viveros para comprar libros, encontrarse con sus autores favoritos o, simplemente, pasear. Tras el habitual descanso a la hora de comer, a las 16.00 horas la feria vuelve a abrir sus puertas en una tarde que se espera aún más multitudinaria ya que para las próximas horas no se esperan las precipitaciones que, al parecer, si regresarán mañana sábado.

Si durante la mañana de este viernes autores jóvenes como Iker Unzu y Emma Gil han sido los que más lectores han congregado para recibir su firma, esta tarde destaca por la presencia de Máximo Pradera, que presentará a las 18.15 horas en el Espai Francisco Brines sus "Memorias de un nieto exiliado". Y a las 18.30 horas, el actor y escritor Pablo Rivero estára presentando en el Espai Fuente Primavera "La canguro", su última novela.

Firmas y visitas

Además, a las 18.00 horas Núria Cadenes presentará en el Espai Caixa Popular "Qui salva una vida"; Magda Añón y Francesc Server hablarán de "Ai, Mília" y "Maièutica" en el Espai Palau de la Música a las 18.30; Marta Pérez-Carbonell conversará sobre "Mañana seguiré viva" a las 19.00 horas en el Espai Francisco Brines y Brigitte Vasallo presentará "La fosa abierta" a las 19.15 horas en el Espai Fuerte Ventura.

También está previsto que esta tarde visite la Fira del Llibre la ministra de Ciencia y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant.

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El sábado será uno de los días fuertes de la Fira del Llibre, con Enric Juliana, José Luis Sastre (cuyo club de lectura ya ha colgado el cartel de completo), Manuel Vilas o Christian Gálvez, además de firmas de autores muy reconocidos como Santiago Posteguillo, Sonsoles Ónega o Care Santos. El domingo continuará la afluencia con Santiago Díaz, Luis Mateo Díez, Juan Cruz o Alejandro Palomas, en una jornada que, según la previsión, dará tregua a la lluvia.