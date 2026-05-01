De la fantasía romántica a 'Comerás flores' o 'Han cantado bingo': los éxitos seguros de la Fira del Llibre y el Día de la Madre

La Fira del Llibre de València vuelve a convertir los Jardines de Viveros en un termómetro de tendencias lectoras. Entre casetas, firmas y recomendaciones de libreras, empiezan a perfilarse los títulos que dominaránl as ventas de este año, que van desde fenómenos virales nacidos en redes sociales hasta nuevas voces literarias que irrumpen con fuerza, pasando por autores consolidados que mantienen su tirón. Pero, ¿qué libros están llamados a convertirse en los grandes protagonistas de esta edición?

Verónica Mata, de la librería Cuentos de Fábula, tiene clara su apuesta: 'Han cantado bingo' de Lana Corujo, una de las revelaciones de este año que logró el Premio Javier Morote a autora revelación y Librería de Mujeres 2025. Con ella, asegura 'Comerás flores' de Lucía Solla Sobral es la otra gran revolución, al igual que 'Querida Debbie' se irá este año a muchas casas. Se trata del nuevo thriller de Freida McFadden, autora de 'La asistenta', la saga que ha enganchado en la literatura y en el cine al mundo entero y que ahora llega con esta inquietante novela que abre un nuevo universo.

Mata destaca también la juventud de Emma Gil, la autora valenciana que con solo 17 años no deja de arrasar con su novela 'Si fuéramos eternos'. Gil combina su vertiente narrativa con la de tiktoker e instagramer, perfiles que, según Mata, son de lo más vendido. "Todos los autores que vienen de las redes sociales, bien sea de Youtube, Instagram o Tiktok, tiene muchísimo tirón, los jóvenes compran sus libros", asegura. De todos ellos menciona a Rulas, Tozeo y Arta.

El otro perfil que también interesa al público son el de presentadores, periodistas o artistas en general que se pasan a la escritura, como es el caso de Paz Padilla con 'El azar del duelo' o Pablo Rivero con 'La Canguro'.

Arantxa, gerente de la librería Muixeranga de Paiporta, en la Fira del Llibre el jueves. / L-EMV

Por su parte, Arantxa, gerente junto a Eva de la librería Muixeranga, aseguran que este año hay varias opciones ganadoras en las ventas. Mientras el año pasado fue Javier Cercas con 'El loco de Dios en el fin del mundo', el trono este año está debatido. "Hay mucha novedad y muchas cosas interesantes, tanto de autores consolidados como emergentes", asegura Arantxa, quien coincide con Verónica Mata al apuntar a 'Han cantado bingo' como el libro que tiene más papeletas de triunfar.

"También creo que Reliquia, de Pol Guasch, se va a vender mucho, igual que 'Majareta', de Juan Manuel Gil, o 'Coloquio de invierno' de Luis Landero, hay mucha mezcla de estilos y autores", señala, y añade uno más: 'Psicopompo', de Amélie Nothomb. Y, como cada año, la literatura en valenciano también tiene su lugar con dos obras que tienen todos los elementos para triunfar: 'Els erms' de Carlota Gurt, una de las revelaciones de la temporada, junto a 'Erem tan joves' de Silvia Soler.

Como cada año, hay lugar para escritores consagrados como Luis García Montero que acaba de publicar 'La mejor edad', mientras que Irina, de Librería Soriano, también apunta a Fernando Aramburu con 'Maite' o la última novela del Premio Nacional de Narrativa y experiodista de Levante-EMV, Paco Cerdà, con 'Presentes'. Sorprendentemente, otro de los libros que está teniendo un repunte en las ventas es 'El extranjero' de Albert Camus que, si bien no pasa de moda, está volviendo a generar interés entre los lectores que no lo han abordado todavía.

Precisamente, Irina coincide con el resto de sus compañeros en que 'Comerás flores', de Lucia Solla Sobral, mantendrá el nivel de ventas que arrastra desde hace meses en esta feria. Además, añade el recién publicado 'La lonja de la seda' de Juan Francisco Ferrándiz, como una de las obras que más se está llevando el público.

Qué libros regalar en el Día de la Madre

La responsable de la Librería Soriano también explica que este fin de semana es fundamental para las ventas no solo porque se celebra la Fira del Llibre, sino porque el domingo es el Día de la Madre, otro día marcado en rojo en el calendario de los libreros. Sus apuestas como libros más regalados en esta fecha son 'Por si un día volvemos', de María Dueñas, ''Llevará tu nombre' de Sonsoles Ónega o 'Mamá está dormida' de Máximo Huerta.

Jóvenes y fantasía

Más allá del público adulto y perfiles más concretos, los jóvenes son los grandes destinatarios de buena parte de la oferta de la Fira del Llibre. Irina explica que todos los ejemplares que llevan de literatura juvenil se agotan, y de entre todas las autoras y autores destaca a Andrea Longarela, que tiene en su haber títulos como 'Te espero en el fin del mundo' o 'El faro de los amores dormidos', a la que se suma un talento internacional como Stephanie Garber con sus dos trilogías 'Caraval' y 'Érase una vez un corazón roto'.

Sin embargo, tal como apunta también Sento, de la librería Trencadís -y confirman todas sus compañeras libreras-, son el talento local lo que más tirón tiene entre jóvenes y no tan jóvenes. Alice Kellen y Elísabet Benavent son las reinas de la 'romantasy'; la primera acaba de publicar 'El club del olvido' y la segunda 'Una niña buena', ambas postuladas para ser superventas a lo largo de esta feria.

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Sento también destaca a Inma Rubiales y Blue Jeans como los otros autores referenciales de este género y a la requenense Marta Santés y Lydia A. Benavent.