La extraordinaria 'Vespro della Beata Vergine' de Monteverdi 'revoluciona' el Palau de la Música

El Palau de la Música de València presentará el próximo miércoles, 6 de mayo, a las 19.30 horas, en la Sala Iturbi y en concierto extraordinario la monumental obra sacra 'Vespro della Beata Vergine' de Claudio Monteverdi. La formación valenciana especializada Capella de Ministrers, bajo la dirección de su titular Carles Magraner, el Coro AVocal CdM, la Escolanía de la Virgen de los Desamparados y un elenco de diez solistas especializados, interpretarán esta obra maestra, que marcó un antes y un después en la historia de la música al integrar la vanguardia operística en la liturgia.

Una "revolución sonora"

El director del Palau de la Música, Vicente Llimerá, ha destacado respecto a este concierto que “escuchar en la Sala Iturbi, con una acústica que potencia la riqueza de esta música, esta magnífica obra sacra del primer barroco, tan llena de profundidad y de monumentalidad, es un acontecimiento musical que nadie se tiene que perder”.

Las Vespro de Monteverdi supusieron una auténtica revolución sonora. El compositor integró en esta obra la denominada “seconda pratica”, donde la expresión del texto y la emoción prevalecen sobre las reglas rígidas del contrapunto tradicional. La partitura sorprende por su audacia, incorporando instrumentos obligados, policoralidad y pasajes de un virtuosismo vocal extremo que evocan sus primeras óperas. El programa se estructura a través de la invocación inicial, cinco salmos, el himno Ave maris stella y los modernos “conciertos sacros”, para culminar en el majestuoso Magnificat. En esta parte final, Monteverdi lleva al límite el uso de la orquesta y el virtuosismo, abriendo un portal a un nuevo mundo sonoro que perduraría en los siglos venideros.

La Capella de Ministrers en el Palau Música. / Live Music Valencia

Obra "ambiciosa"

Por su parte, Carles Magraner ha añadido que “las Vísperas de Claudio Monteverdi, publicadas en Venecia en 1610, siguen siendo una de las obras más ambiciosas del repertorio sacro antes de Johann Sebastian Bach, un monumento musical que ejemplifica la grandeza del maestro de Cremona y su impacto en la historia de la música occidental”. Asimismo, el violagambista y musicólogo añade que “el genio del compositor italiano reside en su capacidad para fusionar el antiguo lo nuevo, su habilidad para infundir a la música sacra una profundidad emocional y un sentido teatral que hasta ese momento no se había explorado plenamente en el ámbito litúrgico”.

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El elenco vocal está constituido por el Coro AVocal CdM liderado por Marco García de Paz, y la Escolanía de la Virgen de los Desamparados, dirigida por Luis Garrido, y las voces de las sopranos Beatriz Lafont y Èlia Casanova, los altos David Sagastume y Sonia Gancedo, los tenores Roberto Rilievi, Víctor Sordo y Ariel Hernández, junto con los barítonos Víctor Cruz i Giorgio Celenza.