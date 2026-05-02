El centenario de la Feria del Libro: Vicent Clavel, el impulsor valenciano de la fiesta literaria que sobrevive un siglo después

De Vicent Clavel no se sabe mucho. No tiene una entrada en Wikipedia, esa forma del siglo XXI que te da pistas -no evidencias- de la relevancia de un personaje. Solo la Eciclopèdia Catalana sitúa su vida entre València (1888) y Barcelona (1967). Sin embargo, su legado está en todas partes: en cada feria del libro, en cada firma y en cada 23 de abril. Esta semana, durante la inauguración esta semana de la edición de la Fira del Llibre de València, se le rindió un pequeño homenaje, en forma de frase, por parte del presidente del Gremi de Llibrers, Juan Pedro Font de Mora: "Quiero recordar a Vicent Clavel, que hace cien años creó el día del libro, la feria y promovió que en Sant Jordi se regalaran libros".

Por ahora, ese será el único recuerdo que se le brindará al promotor de lo que hoy conocemos como ferias del libro en España, con Barcelona, València y Madrid a la cabeza. Este año se cumple un siglo desde que Clavel impulsara la celebración de un día para los libros, como queda recogido en la Gaceta de Madrid del 31 de julio de 1926. Allí se publica el Real Decreto del 6 de febrero por el que el rey Alfonso XIII autorizó la celebración del 'Día del libro español', que se celebraría cada año el 7 de octubre.

La fecha se eligió porque se creía que fue el día en que nació Miguel de Cervantes, de quien Clavel era un enamorado. Para entenderlo, hay que echar la vista más atrás, porque la carrera del valenciano comenzó en su ciudad natal, donde entró a trabajar con tan solo 14 años en el diario El Pueblo, de Vicente Blasco Ibáñez, de quien fue discípulo y admirador hasta el final de sus días. Tanto es así que en 'El Mirall de la vida. Dietari 1956-2015', el escritor y filólogo Joaquim Molas recuerda cómo Clavel reconocía que "Homero está bien, pero Blasco, ese sí que es un genio".

Autodidacta en el mundo de las letras, comenzó como periodista en la redacción valenciana, hasta que en 1916 fundó la Editorial Cervantes, con la que se mudó a Barcelona y en la que trabajó hasta la Guerra Civil, que le obligó a cerrarla. En aquella etapa, coincidió con otros editores como Manuel Salvat, Pablo y José Espasa o Gustavo Gili (GG), con quienes fundó la Cámara del Libro de Barcelona y, más tarde, la de Madrid, hasta constituirse ambas en el Comité del Libro. Fue desde ese organismo desde donde se elevó la iniciativa de dedicarle un día al libro que finalmente el Rey aprobó.

Gaceta de Madrid del 31 de julio de 2026, cuando se aprueba el Real Decreto de creación del 'Día del libro español'. / L-EMV

La celebración se mantuvo en el 7 de octubre apenas durante cinco años. El gremio de libreros catalán emitió algunas quejas sobre la idoneidad de la fecha por las inclemencias del otoño, que impedían celebrar en la calle estos encuentros literarios. Además, comenzaron a surgir dudas respecto al nacimiento de Cervantes en esa fecha -se confirmó más tarde que nació el 29 de septiembre- empujaron al promotor a trasladar la fecha al 23 de abril, fecha también supuesta en aquel entonces de la muerte del escritor del Quijote. No solo eso sino que la fecha coincide con el fallecimiento de William Shakespeare y de Inca Garcilaso de la Vega (también con fechas erróneas que bailan en un día por delante y por detrás).

Lo que comenzó siendo como una venta de libros por parte de los editores locales, ya en la década de los años 30 evolucionó en una fecha para publicar novedades y organizar actos de firma de ejemplares y encuentros con el público, tomando la forma que hoy conocemos como las ferias del libro. En el caso de Barcelona, la fecha coincidió con Sant Jordi, por lo que se democratizó regalar una rosa y un libro y, a partir de entonces y dado el éxito de la iniciativa, se alargó durante varios días más.

En 1933 la iniciativa se reproduciría en Madrid, impulsada principalmente por el escritor y editor Rafael Giménez Siles y con una visión más comercial, igual que en València, donde empezó a celebrarse en 1966 y se mantiene hasta nuestros días.

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Con el tiempo, lo que comenzó siendo una iniciativa local impulsada por el editor valenciano, terminó siendo reconocida por la Unesco, quien declaró el 23 de abril como el Día Mundial del Libro. Clavel falleció en 1967, solo un año después de ver cómo en su ciudad natal florecía la misma pasión por los libros que él mismo instauró.