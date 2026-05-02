Origen, transformación y detalle, así se llamó el evento con el que Porcelanosa y Sabor Empresarial consiguieron que un espacio que muchos miran desde fuera con cierto respeto, se convirtiera en un lugar vivo, cercano y apetecible.

Los hermanos Antonio Jordán y Pablo Jordán lo tenían claro. Después de tres años en la calle Jorge Juan, tocaba enseñar lo que hay dentro y no con un evento al uso, sino con una experiencia pensada para entender la marca desde otro lugar. Porque a veces hace falta algo más que abrir la puerta, hay que invitar a pasar y, si puede ser, quedarse un rato.

La propuesta consistió en recorrer los tres espacios principales de la tienda siguiendo un paralelismo con cualquier proceso bien hecho (el origen, la transformación y el resultado final). Una idea que allí se entendía perfectamente, copa en mano.

Sin duda las ‘pièce de résistance’ del evento fueron los cocineros de El Gordo y el Flaco y después el showcooking de Trufas Martínez, en unas cocinas que, más que de exposición, parecían listas para estrenar esa misma noche.

El mensaje claro que quedó ese día fue la importancia de la materia prima, la elaboración y los acabados. Tres fases que sirven tanto para un buen plato como para un proyecto bien hecho… o incluso para organizar cualquier evento en València, visto lo visto.

Los asistentes (empresarios en su mayoría) hicieron lo que mejor saben hacer, conectar, intercambiar y, en algún caso, seguro que hasta cerrar algún que otro proyecto entre jamón y vino. Por allí se dejaron ver David Escolá, Carlos Gascó, Pablo Jordán, Fernando Valle, Emi Boix, José Luis Juan, Paula Rincón de Arellano, Eva Montesinos, José Ortiz, María José Jorques, Carmen Tarín, Enri Civera, María Cabanes, Cristina Pallás, Tony Jordán, Laura Vernetta, Olivia Oliden, Sofía Jordán, Antonio Jordán, Eva Carrascosa y Santiago Blanes.

También por allí estuvieron Paula Jordán, Beatriz Maset, Josep Viosques, Gemma Marco, Carlos Fernández, Gema Juan, Paloma Pérez, Paco Bañón, Quique Grau, Javier Delgado, Roberto Fernández, Ana Belén Mateos, José Antonio Gómez, Juan Rodríguez, Sonia López, Sara Giménez, Ana García-Conde, Roberto Rodríguez, Pepe García Pla, Luis Lillo, Inma Roldán, Ana Ibáñez, Sonia Dasí y Eduardo Salas, entre muchos otros. Un auténtico éxito de convocatoria.

Y de un espacio cuidado al milímetro pasamos, sin cambiar de ciudad pero sí de atmósfera, a algo completamente distinto lleno de menos mármol y más carretera. Tuve la suerte de asistir al concierto de Country Kitchen, el dúo formado por David Phillips y Víctor Duart, que cantan y tocan tan bien música country, que cierras los ojos y, por un momento, València desaparece para dejar paso a un bar de carretera en Texas, con su billar, sus vaqueros, y ese aire de película que todos hemos visto alguna vez.

Disfrutando del concierto estaban Enrique Senis-Oliver, Pilar Josa, Miguel Llopis, Inmaculada Sobrino, Laura Fitera, Juan Carlos Ramón, Paz Olmos, Asun Palop, Fernando de Rosa, Enrique Duart, María José García, Maribel Molins, Santiago Rincón y Vicente Ballester-Olmos. Un público que sin duda disfrutó de una tarde llena de buena música.

El punto cultural de la semana nos llevó al Casino de Agricultura, donde Pepa Torres presentó su libro ‘Quiero que lo veas como yo lo vi’. Un título que no puede ser más acertado, porque eso es exactamente lo que propone, mirar el mundo desde su mirada, sin filtros innecesarios.

La obra es un poemario íntimo que transita entre la observación cotidiana y una cierta añoranza que no pesa, sino que acompaña. Acompañándola estuvieron Margarita Sáez, Ana Puchades, Andrés Ferrer y Eva Lucía Bayarri, entre otros, en una presentación que fue amena, llena de sensibilidad, y mucha cultura.

Cierro hoy apludiendo a Manu Yarza, que ha sido reconocido como Chef del Año en la Gala de los Premios de la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana. Un premio que confirma lo que muchos ya sabían y otros hemos descubierto a tiempo, que lo suyo no es casualidad.

Lo felicito también desde la experiencia propia, porque cuando fui a Yarza disfruté muchísimo. Especialmente de ese mollete de papada con mozzarella y trufa, de la sepia encebollada con pelotitas (que merece capítulo aparte) y de un arroz en perol de montaña que te hace plantearte seriamente volver muy pronto.

Noticias relacionadas

Así da gusto terminar la semana, con buenas ideas, buena música, buenas lecturas, y mejor comida. Que bonita es València.