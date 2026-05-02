La Fira del Llibre desafía al mal tiempo y celebra un sábado de máxima afluencia

La Fira del Llibre se abre paso entre los malos pronósticos del tiempo que, hasta ahora, respetan la celebración de la 61 edición de la feria. Lleno total y absoluto -como manda la tradición- en el primer fin de semana con puertas abiertas y una agenda de autores y autoras llena hasta la bandera.

El club de lectura con José Luis Sastre agotó el aforo hace semanas y así se ha visto ya en el Espai Palau de la Música: más de un centenar de personas se han acercado para hacerle preguntas al autor de ‘Plomo’, la última novela que ha publicado.

Cerca de allí, María Martínez congregaba a medio centenar de personas que hacían cola para firmar uno de sus ejemplares del género romántico con los que se ha hecho un nombre más que reputado.

Lo mismo ha sucedido con Enric Juliana y Esteban Hernández: casi un centenar de asistentes para escucharles hablar de ‘Viaje a un nuevo mundo’, en una charla moderada por el subdirector de Levante- EMV Alfons García.

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En la programación se está mañana también se encontraba la presentación de ‘Islandia’, de Manuel Vilas, la nueva novela donde aborda el divorcio y que se plantea como una de las obras más vendidas de esta feria.